Daljše uradne ure, več pritiska na uradnike

Na 58 upravnih enotah po državi bodo po novem ob torkih in sredah uradne ure od 8. do 18.30, zaposleni pa bodo lahko delali do 19. ure. Vlada spremembo predstavlja kot ukrep za boljšo dostopnost državljanov do storitev, v Sindikatu državnih organov Slovenije (SDOS) pa opozarjajo, da daljši urnik sam po sebi ne bo skrajšal upravnih postopkov. Uredbi o upravnem poslovanju in delovnem času v organih državne uprave začneta veljati 15 dni po objavi v uradnem listu, kar pomeni, da naj bi nov sistem zaživel v ponedeljek, 19. oktobra. Premakljivi začetek delovnega časa za uradnike bo praviloma med 7. in 8. uro, ob torkih in sredah pa med 7.30 in 8.30. V teh dveh dneh bo premakljivi konec delovnega časa med 18.30 in 19. uro. »Za zaposlene na upravnih enotah (teh je okoli 2400., op. a.) to pomeni ...