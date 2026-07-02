Državni sekretar Jaklin v preiskavi zaradi suma korupcije

Specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana Občine Velika Polana Damijana Jaklina, je danes poročal POP TV.

Jaklin je prek odvetnika pojasnil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Dodal je, da si je delo vedno prizadeval opravljati zakonito in profesionalno.

Kriminalisti pod vodstvom Specializiranega državnega tožilstva naj bi Jaklinu očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Jaklin, sicer vidni član stranke NSi naj bi nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov, večinoma v gotovini, in sicer prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi napeljeval in sodeloval pri sklenitvi več kot 100 tisoč evrov vredne fiktivne pogodbe med srbsko gradbeno družbo MPP Jedinstvo in družbo JHP pod vodstvom Jane Habjan, ki je po naročilu države nadziralo gradnjo vodovoda.

Večina denarja iz omenjenega posla naj bi nato prek štirih slamnatih podjetij, ustanovljenih posebej za ta namen, po ugotovitvah kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) pristala v Jaklinovih rokah, Habjanova pa naj bi prejela 15-odstotno provizijo.

Poleg sporočil SMS med glavnimi akterji naj bi bilo ravnanje natančno popisano v tabeli, ki naj bi jo kriminalistom dostavil eden od akterjev podkupovanja, nato pa naj bi jo po neuradnih informacijah POP TV našli tudi v hišnih preiskavah na računalniku, ki je v lasti Habjanove.

Po neuradnih informacijah naj bi Jaklina tako kmalu doletela neposredna obtožnica Specializiranega državnega tožilstva zaradi suma korupcije.

Habjanova pa je v odzivu navedla, da so v predkazenskem postopku argumentirano zavrnili vse očitke. Direktor srbskega podjetja, ki naj bi izplačalo denar iz domnevno fiktivnega posla, pa je potrdil, da je bil zaslišan. Prepričan je, da bodo na koncu preiskovalci ugotovili, da ni šlo za nezakonitosti.

Minister za infrastrukturo in energetiko ter predsednik NSi Jernej Vrtovec o tej zadevi še ni bil obveščen in je zato zaenkrat še ne komentira. Državnega sekretarja Jaklina naj bi sicer bremenila tudi kazenska ovadba v aferi Dars, ko ga je vodil Valentin Hajdinjak.