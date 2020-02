Damir Črnčec: Zanesljivo vem, da so me zasledovali

Je policija žrtev sedanjih političnih spopadov?

Kaj pa, če gre za poskus »preventivnega« delovanja stranke SDS pred morebitnimi medijskimi objavami morebitnih grehov prvakov tistih strank, ki se pogovarjajo o vstopu v koalicijo z Janezom Janšo?

Žan Mahnič in Matej Tonin sta prepričana, da svoje funkcije v Knovsu ne zlorabljata, policija in Sova sta ocenili nasprotno – kako naj državljani vedo, kdo ima prav?

Je burnost dogajanja mogoče primerjati s časom Depale vasi?

Pravite, da ste prek odvetniške pisarne zanikali neverjetne laži, ki jih širijo iz medijskega imperija SDS, to pomeni tudi, da jih boste tožili?

Damir Črnčec.



Po dolgem času ste se oglasili po družbenih omrežjih, na facebooku ste zapisali zelo ostro: »Spoznanje delovanja aparata SDS, ki deluje po načelih mafijskega poslovanja, kjer vse poti vodijo do vodje in njegovega najožjega kroga, mi je bilo popolnoma tuje.«

Pojasnite besedno zvezo »mafijsko poslovanje stranke SDS«, pri mafiji gre običajno za pranje denarja, organizirani kriminal ...

Stari ste 47 let, imate torej nekaj življenjskih izkušenj, vodili ste vojaške obveščevalce in Sovo, težko je verjeti, da ste šele pred kratkim spoznali metode delovanja in vse negativne lastnosti Janeza Janše, ki ste ga pomagali spraviti iz zapora. Pravite, da je Janša škodljiv za Slovenijo – vaša izjava je lahko tudi usmerjena v politične namene destabilizacije tistih strank, ki se pogovarjajo o oblikovanju koalicije z njim.

Ni predmet vajinega spora v resnici to, da vas je Peter Jambrek, ko je bil Janez Janša v zaporu, prepričal, da ste vi kandidat za vodenje SDS?

Dejstvo pa je, da o vas kroži marsikaj, bojijo se vas v politiki, govori se o tem, da prisluškujete, da najemate zasebne detektive za potrebe kabineta premiera oziroma stranke LMŠ, ljudje si ne upajo več govoriti po telefonu.

Od kod fotografije, ki so se pojavljale v medijih: nekdanjega prvega moža Telekoma v nekem lokalu, Erjavčevega porscheja v Karigadorju, prvakinje Desusa med zasebnim druženjem na Ptuju ...?

Kdo vas je zasledoval?

Ste to prijavili policiji?

Zakaj pa ne?

Boste kandidirali na listi LMŠ na predčasnih volitvah, če bodo?

Podobno, kot je bilo v primeru Sove, si tudi zdaj Knovs po svoje tolmači pristojnosti. Po mojem trdnem prepričanju in veljavnih zakonih poskušajo izvajati nadzor, kot ga zakon sam ne dovoljuje. Že v preteklosti sem dejal, da je Knovs v tem mandatu postal po načinu delovanja neke vrste politična policija. Tudi v aktualnem primeru se ne morem znebiti vtisa, da je tako.To tezo težko komentiram. Meni se zdi, da je bilo tudi v tem primeru, ko so mediji čakali trojko, ki je prišla v nenapovedan nadzor na policijo, jasno, da želijo v SDS delati veliki šov. Gre pa seveda tudi za obliko pritiska na policijo, ki izvaja določene naloge, ki so, domnevam, za stranko, ki jo omenjate, moteče.Kot državni sekretar, pristojen za nacionalno varnost, in tudi stranka LMŠ smo v resoluciji za nacionalno varnost podpirali rešitve, ki bi prinesle spremembe pooblastil Sove, a hkrati tudi bolje uredile področje nadzora. Obveščevalne službe bi imele večja pooblastila za odzivanje na sodobne varnostne grožnje, hkrati pa bi oblikovali telo, ki bi okrepilo in zagotovilo strokovni nadzor nad varnostno-obveščevalnimi službami. Želeli smo takšen nadzor, ki bi lahko šel verodostojno v drobovje delovanja obveščevalnih služb, v njem bi bili ljudje, ki so se s tem že tudi v praksi ukvarjali. Parlamentarni nadzor je zdaj namreč predvsem političen.Eden od akterjev je zagotovo isti in poskuša ustvariti izredne razmere, ki jih zagotovo ni. Država deluje, kot mora, tudi varnostni sistem se ustrezno odziva na dogajanje. Iz vzhodne države financiran imperij fake newsa, ki je povezan s SDS, pa sistematično širi različne laži, na primer najnovejšo, da bežim v tujino.Seveda. S pisanji v zadnjih dneh je mera polna. Po odvetnikih sem laži demantiral, v miru pa se bomo pogovorili o drugih možnih poteh pravne varnosti zoper te portale. Res je, da je treba imeti v politiki trdo kožo, a na neki točki je vsega dovolj, čeprav je moj prag tolerance res visok.Povedal sem tisto, kar mislim. Tudi v času tega mandata državnega sekretarja sem se javno odzival na določene stvari, tokrat pa se mi je zdelo, da moram povedati tisto, kar osebno mislim. Zato sem se oglasil.V zvezi s financiranjem medijev, ki so blizu SDS, se odpirajo vprašanja o izvoru tega denarja, o motivih, zakaj bi dal nekdo več kot milijon evrov v medijski sistem, ki tržno ni zanimiv, nima dobička. Kje je torej motiv za te finančne injekcije? In kako se ta denar plasira in uporablja? Tukaj je mogoče govoriti o mafijskem načinu delovanja.To spoznanje je dozorelo že pred nekaj leti, ne nazadnje sem se tudi znašel v politični vlogi, ki je nasproti Janeza Janše.Odbor 2014 sem soustanovil z oceno, da grem v civilno iniciativo. Nikoli nisem bil član nobene stranke, tudi zdaj nisem, torej bi težko zamenjal Janšo na vrhu SDS, če nisem bil njen član. Povezovanje in spinanje o tem, da sem želel prevzeti SDS, sta smešni. To so sistematično začeli širiti prav tisti, ki danes ustvarjajo lažne novice.To je le en kup insinuacij in namigovanj, nihče pa ni nikoli predložil nobenih dokazov. Tudi ta zadnja afera je plod neresnic in izmišljotin o nekakšni vohunski mreži, za katero ni nobenega dokaza. Govoric je veliko, dokazov pa nič. To je le diskreditacija mojega dobrega imena. Strah pred menoj je povsem odveč.O tem ne morem špekulirati. Velja pa vprašati tiste, ki so jih objavili. Zase pa zanesljivo vem, da so me zasledovali. Tudi v tem mandatu.To je dobro vprašanje, na katero ne bom odgovoril. Imam jasne namige, kdo je to bil, tudi dokazi za to obstajajo.Nisem.Ker sem se odločil, da bom morda kdaj to javno povedal. Za zdaj pa se bom na tej točki ustavil. Samo zasledovanje, kot veste, ni kaznivo dejanje. Ustrahovanja in groženj sem že ogromno doživel, težke metode ustrahovanja pa so morda lažne novice, ki se nenehno širijo o nekom, tudi o meni.Ne.