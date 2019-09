Damir Topolko postal namestnik vodje direkcije

Ministrica čakala do zadnjega





Se je Bratuškova osebno vmešala v razpis za direktorja družbe SODO? Ministrica se je včeraj zapletla v še eno sporno kadrovsko zgodbo:

Ljubljana – Niti teden dni ni minilo, odkar je vlada na predlog infrastrukturne ministricekot vodjo direkcije za infrastrukturo razrešila Damirja Topolka , že se je ta vrnil na skorajda isto delovno mesto. Vršilka dolžnosti direktorice direkcije, ki bo na tem položaju do imenovanja direktorja s polnimi pooblastili, a največ pol leta, ga je namreč imenovala za svojega namestnika.Ministrica je za POP TV zatrdila, da se to ni zgodilo z njenim blagoslovom, saj da so pristojnosti vršilke dolžnosti jasne ter da je Topolka izbrala izključno sama. Kaj točno so njegove zadolžitve na direkciji, niso pojasnili, znano je le, da ima novo pisarno v Mariboru in da so mu plačo znižali za tri plačne razrede.Šarec je kadrovanje pospremil z besedami: »Omenjena kadrovska slika je podobna, kot bi bil nekdanji župan pri novoizvoljenem županu podžupan.«Ministrica je razrešitev direktorja predlagala v skladu z zakonom o javnih uslužbencih, po katerem lahko funkcionar v enem letu od nastopa svojega mandata razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine.Ker je mandat začela 13. septembra lani, bi ji za zakonito Topolkovo zamenjavo skoraj zmanjkalo časa.