Dan D za tožbo Slovenije proti Hrvaški

Ljubljana – Generalni pravobranilec Priit Pikamäe je decembra Sodišču EU priporočil, da se v tej tožbi razglasi za nepristojno. Pravobranilec je sicer menil, da so kršitve, ki jih Slovenija očita Hrvaški, »akcesorne«, torej podrejene vprašanju določitve meje med državama, ki pa spada pod mednarodno, ne evropsko pravo.Kako je do zdaj sodišče odločalo v podobnih primerih?Do zdaj je v treh od petih primerov, ko je ena država članica EU tožila drugo, sledilo mnenju generalnega pravobranilca, v dveh pa ne.Kakšne so mogoče odločitve sodišča?Možnosti so štiri. Prva je, da se razglasi za pristojno in se tožba nadaljuje. ...