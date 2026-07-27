Dan, ko je Kučana, Jankovića in Janšo ločeval le Vršič

S srečanjem občinskih odborov je vladajoča SDS v soboto začela poletni tabor stranke v Lepeni. Sočasno so se pri 33 kilometrov oddaljeni Ruski kapelici pod Vršičem poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez prelaz. Na prvem dogodku je bil glavni govornik premier Janez Janša, drugega pa sta obiskala njegova tradicionalna nasprotnika, prvi predsednik Slovenije Milan Kučan in ljubljanski župan Zoran Janković.

Osrednji del tradicionalnega srečanja SDS je bil nagovor prvaka stranke in premiera Janeza Janše. Številne aktivnosti poletnega tabora se bodo sicer vrstile do 9. avgusta, vrhunec bo vzpon na Triglav dan pred tem.

Del govora je Janša posvetil demografskim razmeram. Pri tem je navedel podatke statističnega urada o povprečnem dnevu v preteklem letu: rodilo se je 46 otrok, umrlo 58 prebivalcev, iz tujine se je priselilo 85 ljudi, izselilo pa se jih je 61. Poročilo se je 35 parov, 12 se jih je ločilo.

Opozoril je na izseljevanje mladih, izobraženih in sposobnih ljudi, ki nato svoje znanje, ustvarjalnost in dodano vrednost uresničujejo v drugih državah. Če se v Slovenijo vrnejo z novimi izkušnjami in znanjem, je to po njegovih besedah dobrodošlo, če v tujini ostanejo, pa je za slovenski narod in domovino to velika izguba. »To je naš ključni izziv. Izziv, ki presega ene volitve, mandat ene vlade in politične ločnice. Strnemo ga lahko v vprašanje, kaj bo v prihodnosti z našo domovino,« je dejal Janša in poudaril, da se SDS vprašanjem slovenske identitete, narodne pripadnosti in prihodnosti države ne izogiba.

V poklon mrtvim vojakom govor o miru

Društvo Slovenija-Rusija je ravno tako v soboto pripravilo tradicionalno spominsko slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem, s katero so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez prelaz. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva.

Ruska kapelica je simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir. FOTO: Društvo Slovenija-Rusija

Pokojnih so se spomnili s polaganjem venca, minuto tišine in molitvijo, potem ko je tradicionalna katoliška spominska maša potekala v petek v župnijski cerkvi v bližnji Kranjski Gori.

Iz društva Slovenija-Rusija so sporočili, da se je slovesnosti udeležilo nekaj več kot 420 gostov. Zbrane je nagovoril dolgoletni predsednik društva Saša Ivan Geržina, ki je dejal, da Ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir.

Poudarili so, da si ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva želijo, da bi se »vsaj za trenutek razblinila otopelost in občutek nemoči, s katerima v zadnjih letih spremljamo dogodke, ki človeštvo oddaljujejo od humanističnih načel strpnega sobivanja ter sodelovanja med državami in narodi«. Poudarjajo, da trajni mir ne nastaja zgolj za pogajalskimi mizami, temveč predvsem skozi vsakodnevna dejanja spoštovanja, sočutja in sodelovanja med ljudmi.

Poleg članov in prijateljev društva so se slovesnosti pod Vršičem udeležili prvi predsednik Slovenije in častni član društva Milan Kučan, županja Kranjske Gore Henrika Zupan, župan Ljubljane Zoran Janković, upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek ter predstavniki slovenskega gospodarstva, civilne družbe in veteranskih organizacij.