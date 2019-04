Dnevi medgeneracijskega sožitja bodo od 14. do 16. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Ljubljana – Minilo je prvih deset let, odkar je 29. april mednarodni dan medgeneracijske solidarnosti. Pobudo zanj so dali na Brdu pri Kranju leta 2009, na mednarodni konferenci o medgeneracijski solidarnosti za družbo sožitja in socialne povezanosti.Zveza društev upokojencev je skupaj z dijaško organizacijo, mladinskim svetom in študentsko organizacijo ustanovila Medgeneracijsko koalicijo Slovenije – Mekos, kot odgovor na demografsko stanje, ki ga zaznamujejo po eni strani starajoča se družba in po drugi izobraževanje in trg dela pri mladih.»Poglavitni izziv Mekosa je krepitev medgeneracijskega sodelovanja pri spoprijemanju z aktualnimi družbenimi izzivi. V koaliciji tako ne želimo spopada in prepada med generacijami, temveč se zavzemamo, da s svojim znanjem in izkušnjami skupaj prispevamo k sooblikovanju družbe medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti, ki se mora zasidrati v vse pore družbenega življenja,« so zapisali v sporočili Zdusa. Tudi s takšnim sodelovanjem, so prepričani, bodo prispevali k urejanju in izboljšanju medgeneracijske politike pri nas, ki naj bolje rešuje trenutne in prihodnje težave dolgožive družbe.