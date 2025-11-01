Dan spomina na mrtve: ljudje se bojijo, da bi umrli sami

Na dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, bodo številni obiskali grobove bližnjih in prižgali svečo v njihov spomin. Zvrstilo se bo tudi več žalnih slovesnosti. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo v spremstvu državne delegacije položila venec k spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani.

Obiskala bo Novo mesto, kjer bo pred klubom LokalPatriot prižgala svečo v poklon Alešu Šutarju, ki je na tem mestu pred tednom dni tragično izgubil življenje.

Na Sv. Urhu pri Ljubljani bo Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije pripravila tradicionalno žalno slovesnost pri spomeniku padlih borcev in žrtev. V Mariboru pa se bo župan Saša Arsenovič udeležil žalne slovesnosti na osrednjem spominskem prostoru partizanskega grobišča na pokopališču Pobrežje ter položil venec na grobišče padlim v prvi svetovni vojni in na grobišču sovjetskih ujetnikov, medtem ko se bo podžupanja Davorka Pregl udeležila žalne slovesnosti žrtvam nacizma na osrednjem pokopališču v avstrijskem Gradcu.

Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar se bo udeležila spominske slovesnosti na pokopališču v Gonarsu v Furlaniji - Julijski krajini, kjer bo nagovorila zbrane in položila venec v imenu države. Pozneje bo venec položila tudi na lokaciji nekdanjega koncentracijskega taborišča.

Na Žalah v Ljubljani bo potekala maša, ki jo bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore.

Zaradi množičnih obiskov grobov vsako leto v okolici pokopališč nastaja velika gneča. Prometni režim na območju nekaterih pokopališč so spremenili že v dneh pred praznikom. Ponekod so z namenom, da bi bilo okoli pokopališč čim manj gneče zaradi avtomobilov, omogočili brezplačen prevoz do pokopališč. Prav tako so v nekaterih mestih uredili brezplačno parkiranje.

Pokopališča so ob prazniku znova osvetljena s tisočerimi nagrobnimi svečami, ki so pri Slovencih še vedno poglaviten način izkazovanja spoštovanja do umrlih. Slovenija je namreč tretja največja porabnica nagrobnih sveč v Evropi, takoj za Hrvati in Poljaki. Njihova prodaja v Sloveniji že vrsto let znatno upada.

Praznik spominjanja na mrtve, ki je bil dela prost dan že v Socialistični republiki Sloveniji, ko smo ga imenovali dan mrtvih, je v samostojni Sloveniji ohranil podobno vlogo in način obeleževanja kot v družbenopolitičnem sistemu pred letom 1991. Dan spomina na mrtve temelji na cerkvenem prazniku vseh svetih, s katerim Cerkev opozarja, da so poleg javno razglašenih svetnikov svetništvo skozi čas dosegli tudi drugi ljudje, ki pa so ostali neimenovani. Dan pozneje, 2. novembra, na dan vernih duš, pa se spominja vseh vernih rajnih. Vzhodna Cerkev je imela praznik vseh svetih že v 4. stoletju, prek Galije pa se je v 9. stoletju razširil v zahodno Cerkev. STA

FOTO: Črt Piksi

Ljudje ne želijo umreti sami

Renata Jakob Roban, predsednica Slovenskega društva Hospic, pravi, da je v procesih slovesa, umiranja veliko življenja. Saj se ljudje takrat morda prvič zavedajo, kako dragoceno je življenje. Zavedajo se, kaj so v življenju imeli. »Večina ljudi obžaluje, da niso bili bolj radostni, da so izgubili otroka v sebi, da so se preveč podrejali sistemskim vrednotam.« Prav delo z umirajočimi, spremljanje umirajočih poskrbi, da vsak dan dobiš zrcalo: »Pojdi v življenje, živi ga,« je med drugim povedala v podkastu Na robu.

Ljudje na smrtni postelji pogosto iščejo notranjo pomiritev; k temu slediji nagosko. »Včasih čakajo na svojce od daleč, da se z njimi pogovorijo, da lahko umrejo v miru, da rečejo 'oprosti, žal mi je'. Želijo si, da niso sami, da imajo nekoga ob sebi, večinoma si želijo umreti doma, v okolju, ki jih je znano.«

Pa se ljudje bolj bojimo lastne smrti ali izgube bližnjega? Tudi na to je odgovorila predsednica Slovenskega društva Hospic. Prisluhnite celotnemu podkastu Na robu.