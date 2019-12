Dan po eksploziji plina bodo na UKC predstavili oskrbo poškodovanih

Prizor nesreče v Britofu. FOTO: Gasilsko-reševalna služba Kranj

Pri gasilskem domu v Britofu je včeraj eksplodiral plin. Počilo je okoli 15.10 v vodovodnem jašku. Iz kranjske policijske uprave so že včeraj sporočili, da je poškodovanih šest oseb, predvsem gre za opekline. Območje nesreče je še vedno zaprto za promet.Dve osebi sta v času nesreče na jašku izvajali dela, štiri so bile v bližini – gre za otroke –, vse pa so odpeljali na zdravljenje. Nihče od poškodovanih ni bil v smrtni nevarnosti, a imajo opekline druge ali tretje stopnje. Le eden izmed otrok je sicer bolnišnico lahko zapustil že včeraj zvečer.Kot smo poročali, so včeraj na območju nesreče evakuirali tudi 76 drugih oseb v petdesetmetrskem obroču okoli nesreče. Izpraznili so dvajset stanovanjskih objektov. Evakuiranim so ponudili bivanje v kulturnem domu, a so se raje odločili za odhod k sorodnikom ali prijateljem. Zvečer so se vrnili domov.V intervenciji je sodelovalo 18 gasilcev iz Kranja in Britofa, zraven so bili tudi policisti in predstavniki civilne zaščite. Kriminalisti so danes nadaljevali preiskavo vzroka nesreče, prav tako so gasilci še naprej spremljali koncentracije plina. Plinovod je bil sicer na tem območju zgrajen pred kratkim, nahaja se na novem cestnem odseku.»Monitoring prisotnosti plina je potekal na vsaki dve uri, ampak večjih odstopanj oziroma koncentracij plina ni bilo zaznanih,« je za STA povedal poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj