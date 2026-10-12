Glede RTV bodo odločali glasovi iz tujine, Janša o kozmičnem dežju

Volivci so na nedeljskem referendumskem četverčku zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi, na dveh posvetovalnih referendumih pa podprli pogojevanje socialne pomoči z družbenokoristnim delom ter omejitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.

Najtesnejši je bil izid glede financiranja RTV Slovenija, za zdaj kaže, da bo plačevanje RTV-prispevka ostalo strošek državljanov. Po podatkih DVK, objavljenih včeraj do 23.50, se je glasovanja udeležilo 54,16 odstotka volilnih upravičencev oziroma 919.330 volivk in volivcev. Odzive in interpretacije volje volivcev bomo spremljali na tem mestu.