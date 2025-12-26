Robert Golob: Samostojnost in enotnost nista samoumevni

Slovenija se na današnji dan samostojnosti in enotnosti spominja razglasitev rezultatov prelomnega plebiscita, na katerem se je pred 35 leti 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno državo. Državljanom danes vrata odpira predsedniška palača, kjer bo obiskovalce sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Pirc Musarjeva vidi v časih, ko se svet spreminja hitreje, kot ga včasih lahko razumemo, še toliko pomembnejše, da drug v drugem prepoznamo sogovornika, ne nasprotnika. »Da se spomnimo, da nas razlike bogatijo, skupni cilji pa povezujejo,« je navedla v poslanici ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

»Naša prihodnost bo takšna, kot jo bomo ustvarili skupaj,« je poudarila. »Naj nas spremlja enaka odločnost, kot je vodila generacijo, ki je zgodovinskega 23. decembra 1990 izrekla zgodovinski 'da'. Naj nas povezujeta spoštovanje in zaupanje in naj nas ponos na našo domovino spremlja v dejanjih, ne le v besedah,« je pozvala.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Slovenija obeležuje uradno razglasitev rezultatov plebiscita v slovenski skupščini 26. decembra 1990. Glasovanje na plebiscitu, na katerem se je za odcepitev Slovenije od tedanje Jugoslavije ob 93,2-odstotni volilni udeležbi izreklo okoli 95 odstotkov volivcev, ki so oddali glas, je sicer po skupnem dogovoru med opozicijo in Demosovo vlado potekalo tri dni prej, 23. decembra. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri. Po razglasitvi rezultatov so stekli vsi formalni postopki oziroma priprave na potrditev samostojnosti 25. junija 1991.

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti Slovenija obeležuje uradno razglasitev rezultatov plebiscita v slovenski skupščini 26. decembra 1990. FOTO: Roman Šipić

Ponosni na Slovenijo

Želi si, da bi pogosteje pomislili, kako ponosni smo lahko na Slovenijo, na ustvarjalne in neutrudljive ljudi, prodorne znanstvenike in uspešne gospodarstvenike, izvrstne športnike in izjemne umetnike. Po njenem prepričanju smo država ljudje in prav vsi smo del te uspešne skupne zgodbe.

Slovenija je po njenih besedah priznana enakopravna članica EU, država s stabilno demokracijo in bogato naravno dediščino, zrela članica mednarodne skupnosti, ki v nobenem pogledu ni niti majhna niti neopazna. Tako doma kot v svetu vztrajno gradi in ohranja vrednote pravne države, človekovih pravic, spoštovanja in dostojanstva, je naštela.

Nič od tega po njenem opozorilu ne bi bilo mogoče, če se pred dobrimi 34 leti kot narod ne bi usodno zazrli vase in se vprašali, kdo smo in kaj želimo postati. Kot je poudarila, je bil »odgovor takrat jasen in enoten: želimo živeti v svoji lastni, svobodni, demokratični državi.«

FOTO: Roman Šipić

Po njenem mnenju ta odločitev ni bila niti lahka niti samoumevna. »A vizija države, v kateri odločamo sami, v kateri spoštujemo drugega in v kateri ima vsak človek dostojanstvo, je bila močnejša od vseh razlik, ki so nas delile. Povezala nas je in združene v višjem cilju ponesla čez vse ovire, težke preizkušnje in uresničene grožnje,« je spomnila.

Dan samostojnosti in enotnosti zato po njeni oceni nosi zelo pomembno sporočilo prihodnosti o nezadržni moči poguma, odločnosti, upanja, vere v prihodnost in predvsem enotnosti.