Dan spomina na mrtve: po državi številne slovesnosti v poklon pokojnim

Današnji dan spomina na mrtve JE v znamenju obiska grobov, polaganja rož nanje in prižiganja sveč v spomin pokojnih. Zvrstilo se bo več slovesnosti, osrednja državna slovesnost pa bo pred spomenikom vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v središču Ljubljane. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo položila venec.

Navzoča bosta tudi predsednik DZ Zoran Stevanović in predsednik DS Marko Lotrič. Še prej bo predsednik DZ Stevanović v Kranju položil venec pri spomeniku pesniku Francetu Prešernu. Ljubljanski župan Zoran Janković bo pri spomeniku padlim žrtvam na Urhu nagovoril zbrane. Poslanci Svobode Klemen Boštjančič, Martin Premk in Andrej Klemenc ter sokoordinator Levice Luka Mesec pa bodo pri grobnici položili venec.

Mariborski župan Saša Arsenovič se bo medtem udeležil komemorativne slovesnosti na osrednjem komemorativnem prostoru partizanskega grobišča na pokopališču Pobrežje, prav tako na Pobrežju pa bo položil venec na grobišče padlim v 1. svetovni vojni, na grobišču sovjetskih ujetnikov in pri spomeniku miru. Na komemorativni slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve v spominskem parku na Trnovem pri Gorici bo zbrane nagovoril novogoriški župan Samo Turel.

FOTO: Matej Družnik

Na lokaciji nekdanjega taborišča Gonars v Italiji bo venec položil poslanec trojčka NSi, SLS in Fokus Andrej Černigoj, ki bo zbrane tudi nagovoril. Zatem bo venec položil še pri spominskem obeležju v Gonarsu. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore bo v cerkvi vseh svetih na ljubljanskih Žalah vodil praznično mašo, pred pokopališko cerkvijo sv. križa pa bo sledila molitev za vse pokojne, ki počivajo na tem pokopališču.

Agencija za varnost prometa in policija opozarjata, da bo danes promet gostejši. Glede na to pozivata k previdni in strpni vožnji.