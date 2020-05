FOTO:Dan uniformiranih časopisnih naslovnic

Televizija in radio sta objavila novico o Titovi smrti nekaj minut pred sedmo uro zvečer. Časopisne redakcije so ob tem pognale projekt posebne številke ob Titovi smrti, ki je bil več tednov skrbno načrtovan.Novica o smrti Josipa Broza - Tita je bila najpomembnejša novica na ozemlju Jugoslavije po drugi svetovni vojni. Da dosmrtni predsednik SFRJ – bil je v 88. letu – umira, je bilo jasno več tednov. Ker je umiral v Ljubljani, je to pomenilo, da bo vest iz Slovenije glavna novica svetovnih medijev. Čeprav je Broz umrl nekaj minut po tretji uri, je jugoslovanska politična vrhuška z objavo vesti mečkala več kot tri ...