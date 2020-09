Dan za obračun

Ljubljana – »Nikogar ni, ki bi vedel, kaj točno se bo zgodilo,« je dejal Janez Ujčič, govorec Desusa, pred današnjim zasedanjem izvršnega odbora in sveta stranke, ko bo na dnevnem redu tudi razrešitev predsednice Aleksandre Pivec. Njen tabor optimistično pričakuje, da bodo vendarle sklenili kompromis in zamaknili odločanje na kongres, medtem ko poslanska skupina vztraja pri njeni razrešitvi in imenovanju začasnega vodstva. Na kongresu, ki naj bi ga sklicali najpozneje do 30. novembra, bi tako odločali le o ­novem vodstvu.A lahko bi se zgodilo, da tudi napovedana dolga in žolčna razprava najprej na svetu izvršnega odbora ...