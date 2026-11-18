Danes obeležujemo evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami. V okviru tega Slovenska škofovska konferenca ta dan posveča molitvi za žrtve, osrednji dogodek bo zvečer v cerkvi Sv. Jakoba v Ljubljani. Že dopoldan pa so predstavniki zavoda Dovolj.je apostolskega nuncija v Ljubljani opozorili na poskuse utišanja in ignoriranja, ki so jim izpostavljene žrtve zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Svet Evrope je leta 2015 na podlagi Lanzarotske konvencije o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo 18. november določil za Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami. Omenjena konvencija zahteva kriminalizacijo vseh oblik spolnega nasilja nad otroki, preprečevanje, zaščito žrtev in pregon storilcev. Današnji ...