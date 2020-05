Starši, ki otrok ne bodo pripeljali v vrtec, bodo oproščeni plačila

Ljubljana – Otroci in dijaki naj bi se v vrtce, osnovne in srednje šole vrnili čez en teden. Navodila in priporočila so zelo stroga, mnogi ravnatelji, učitelji in starši menijo, da so tudi neživljenjska. Na novinarski konferenci jih bosta predstavila državni sekretar na šolskem ministrstvuiniz Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).Med navodili in priporočili je med drugim zapisano, da je v vrtcu lahko v posamezni skupini od osem do deset otrok (odvisno ali gre za skupino prvega oziroma drugega starostnega obdobja), v razredih osnovnih in srednjih šol pa od deset do petnajst. Vzgojiteljice v vrtcu naj bi maske nosile le pri prevzemu in oddaji otroka staršem, učiteljice bi morale maske nositi ves čas. Otrokom v vrtcu in v prvi triadi osnovnih šol mask ne bi bilo treba nositi, devetošolci, ki naj bi se v šole vrnili 25. maja, in maturanti bi maske morali nositi le izven matičnega razreda.V vrtcih in šolah jih najbolj skrbi, kako bodo delo organizirali, saj imajo težave s prostorom in kadrom, verjetno namreč tudi vsi zaposleni, zaradi zdravstvenih omejitev, ne bodo mogli priti na delo.Državni sekretar Orehovec je dejal, si sicer želijo, da bi vse izobraževalne ustanove odprle svoja vrata za vse otroke in mladostnike, vendar trenutno to zaradi skrbi za zdravje še ni možno.Pozval je, da naj starši v vrtec pripeljejo le tiste otroke, za katere ne morejo najti varstva doma. Za otroke, ki bodo ostali doma, bodo starši oproščeni plačila varstva do konca maja.Čeprav bodo v osnovne šole vstopili le učenci prve triade in devetošolci še teden dni kasneje, je Orehovec dejal, da bodo lahko šole posamezne učence, ki morajo denimo popraviti ocene ali imajo težave, od 25. maja povabile v šolo in tam izvajale pouk zanje in pomoč.