Danes glavni del 42. kolesarskega maratona Franja

Na sporedu bo glavni del 42. kolesarskega maratona Franja, ki poteka v Ljubljani in okolici. Rekreativni in amaterski kolesarji se bodo s starta velikega maratona (156 km) podali ob 9. uri in najhitrejši okoli štiri ure kasneje sklenili največji slovenski kolesarski praznik. Ob 10.40 se bodo na traso podali tudi udeleženci malega maratona Franja (97 km).

Že v soboto je ljubljanske ulice z okolico preplavilo več kot 2000 kolesarjev vseh starosti, še več jih bo na cesti danes, ko bosta na vrsti veliki maraton, ki je dolg 156 kilometrov, in mali maraton, dolg 97 kilometrov.

Glavni del dogodka ima dolgo tradicijo v Sloveniji in je del svetovne serije maratonov pod okriljem Svetovne kolesarske zveze (UCI).

Sobota je namenjena tudi najmlajšim kolesarjem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Skupaj več kot 5000 udeležencev

Tik pred začetkom je za glavni preizkušnji prijavljenih nekaj več kot 2700 kolesarjev in kolesark, kar bo skupno število udeležencev dvignilo blizu 5000. V prejšnjih izvedbah se je maratona udeležilo več kot 150.000 uradno registriranih kolesarjev iz več kot 80 držav, od tega je bilo več kot 23.000 kolesark.

Trasa velikega maratona bo kolesarje vodila iz Ljubljane proti Vrhniki ter nato do Logatca, Godoviča in Idrije. Od tam pa bo karavana obiskala še Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice, Povodje, Gameljne in kolesarje prek Črnuč in Ježice vodila nazaj do ciljnega prostora v BTC Cityju.

Vse informacije glede zapore cest po celotni trasi so za udeležence v prometu na voljo (https://www.franja.org/domov.html).