Le še nekaj ur, da se ljudje pripravijo na poplave, v pripravljenosti vojska

Za danes popoldne, ponoči in petek je Agencija RS za okolje (Arso) sicer za vso državo razglasila oranžno opozorilo. Poplave so možne po vsej državi, v času plime se bo morje razlivalo po najbolj izpostavljenih delih obale. Oranžno opozorilo začne veljati danes v večjem delu države veljati po 18. uri in bo veljalo vse do petka okoli 23. ure.

Na novinarski konferenci Agencije za okolje ob izrednih vremenskih razmerah je meteorolog Brane Gregorčič pojasnil, da se danes obeta nenavadna vremenska motnja, ki bolj spominja na jesen kot na poletje. Namesto intezivnih, a kratkih neurji, bo 36 ur vremenska fronta visela nad celotno državo. Kombinacija tega s poletno vročino bo povzročila dolgotrajne nevihte, ponekod bi lahko padlo tudi do 200 litrov dežja, zato bo verjetno prišlo do poplavljanja vodotokov.

Janez Polajnar z Arsa je dodal, da so že sedaj pretoki rek srednji ali celo veliki, zaradi obilice padavin v zadnjem času tudi do štirikrat večji, kot je običajno za poletje. »Naraščanje rek bo silovito, zlasti v noči iz četrtka na petek,« je dejal. Pričakujejo razlivanja rek, tudi na območjih, ki sicer niso značilna poplavna območja. »Imamo še nekaj ur časa, da se ljudje ob vodotokih pripravijo na poplave,« je dejal.

V noči na petek so verjetne poplave hudournikov in manjših rek v severni in osrednji Sloveniji, v petek čez dan in v noči na soboto pa poplave rek v Podravju, Pomurju, v Posavju, v porečju Savinje in Krke, Kolpe ter na širšem območju osrednje Slovenije. Poplave se bodo predvidoma nadaljevale in ponekod še stopnjevale tudi v soboto. V tem času bo na območjih z močnejšimi nalivi poplavila tudi padavinska voda v več delih države, so opozorili na Arsu

Neža Kodre z Agencije za vode je pojasnila, da stanje pozorno spremljajo. Če bo treba, bodo začeli postavljati nasipe in preusmerjati poplave na območja, kjer bo škoda manjša. Prebivalce ob vodah je pozvala, naj zeleni odrez, bale sena, mehanizacijo, drva in druge materiale nemudoma odstranijo z obalnih pasov, saj bi to utegnilo mašiti struge med poplavami in povečati škodo.

Po podatkih Geološkega zavoda Slovenije bo od četrtka zvečer do vključno sobote zaradi napovedanih povečanih padavin in namočenosti tal povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov po celotni državi. Verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov se bo povečevala sorazmerno s količino padavin. Prebivalci naj bodo pozorni na pojavljanje sprememb na tleh, objektih in pobočjih. Še posebej naj bodo pozorni na pojavljanje svežih razpok, posedanje in zdrse zemljine ter na površinsko zastajanje vode, svetujejo. Jernej Jež z Geološkega zavoda je posvaril pred nevarnostjo zemeljskih plazov in nastanka hudournikov, ki bodo odnašali zemljo in drevesa. »Ljudje naj poskrbijo za svojo varnost in naj ne rešujejo svojega imetja za vsako ceno,« je dejal.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je pozval, naj ljudje zaradi nekaj centimetrov vode ne kličejo na 112, saj s tem zasedajo linijo za tiste, ki bodo morda resno ogroženi. Civilna zaščita bo v pripravljenosti na celotnem območju Slovenije, nared je del vojske. Po oceni Šestana je v skladiščih dovolj protipoplavnih vreč in druge opreme, da bodo lahko pomagali občinam, če jim bo te zmanjkalo. Ob tem je vse prebivalce pozval, naj upoštevajo opozorila in nasvete pristojnih.

Za jutrišnji dan so na Arsu napovedali novo novinarsko konferenco o trenutnem stanju in obetih.