Danes in jutri na informativne dneve

Danes in jutri bodo po vsej Sloveniji potekali informativni dnevi. Na večini fakultet bodo danes vrata za prihodnje študente odprli ob 10. in 15. uri, v soboto pa ob 10. uri. Srednje šole bodo informirale prihodnje dijake danes in jutri ob 9. uri, pa tudi danes ob 15. uri.Dijaške organizacije sicer svetujejo, da se je dobro pozanimati na izbrani fakulteti, ker so vedno tudi kakšne izjeme, kot lani fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, kjer so imeli informativne dneve že ob 9.30. Nekateri visokošolski in višješolski zavodi pa bodo organizirali tudi več informativnih dni, pa tudi individualne informativne pogovore. Tudi vse srednje šole imajo napoved informativnih dni na spletu.Osnovno šolo letos končuje 17.684 učencev in učenk, srednjo šolo pa 19.639 dijakinj in dijakov. Učenci bodo lahko kandidirali na 23.702 vpisni mesti na srednjih šolah. Zadnji rok za oddajo prijavnice za vpis v prvi letnik srednjih šol za prihodnje šolsko leto je 2. april.Dijaki bodo lahko kandidirali na 11.719 vpisnih mest v višjih šolah ter na 18.632 mest v 1. letnik rednega in izrednega študija. Prvi prijavni rok za vpis se je sicer že začel v torek. V okviru informativnih dni bodo tudi dnevi odprtih vrat študentskih in dijaških domov.