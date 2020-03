Danes in jutri še toplo vreme, v nedeljo morda sneg do nižin

Vremenska slika

Nad osrednjim Sredozemljem in Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se od severa počasi pomika proti Alpam. Pred njo se nad našimi kraji ob šibkih vetrovih zadržuje topel in razmeroma suh zrak.

Snežinka na oknu nekdanjega pravljičnega vlaka iz Delovega fotografskega arhiva. Tudi tokat bomo morebitne snežinke, če se bodo v nedeljo spustile do nižin, opazovali skozi okna. FOTO: Jure Eržen/Delo

Za petek in soboto je po vsej Sloveniji razglašena velika nevarnost požarov v naravnem okolju.



Zaradi razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Danes bo še pretežno jasno vreme s popoldanskim jugozahodnikom, napovedujejo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. A bo današnji dan zaenkrat zadnji z jasnim pogledom v nebo. Že jutri bo postopno več oblačnosti, predvsem proti večeru pa se bodo pojavljale krajevne padavine. V noči na nedeljo bo sledila ohladitev, ki bo morda tudi v nižine prinesla nekaj snega.Kot je povedal dežurni meteorolog z Arsa, bo ohladitev, ki jo bo v noči s sobote na nedeljo prinesel prehod fronte, precejšnja, kaj več snega bi lahko padlo na jugu države, Kočevskem, ali na višje ležečih predelih Gorenjske.Ohladitev bo prinesla tudi nevarnost pozebe, a bo v prvih dnevih še vetrovno. Če se bo umiril, bodo jutra hladnejša. Morda se bo veter umiril sredi prihodnjega tedna, a je takšna napoved še preuranjena.Najvišje današnje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo kakšna ploha v zahodnih krajih, predvsem proti večeru pa se bodo začele krajevne padavine pojavljati tudi drugod po Sloveniji.Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri, popoldne pa bo v Prekmurju in na Štajerskem začel pihati severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 13 do 19 stopinj Celzija.V noči na nedeljo bodo občasno manjše padavine, meja sneženja se bo ponekod v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem zmerna do močna burja. V nedeljo čez dan bodo padavine ponehale. Občutno hladneje bo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek bo suho, vetrovno in mrzlo.