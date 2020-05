Danes misli in dejstvuj oranžno!

Ljubljana - Moč, privlačnost, zadovoljstvo s seboj, samozaupanje in samozavest ter ognjena energija – so lastnosti oranžne barve, ki velja tudi za simbol multiple skleroze, avtoimunske bolezni osrednjega živčevja, za katero najpogosteje zbolevajo mlajše ženske. Med obolelimi je sicer približno dve tretjini žensk in tretjina moških. Bolezen, ki narašča z oddaljenostjo od ekvatorja, bodo danes obeležili po vsem svetu.Letošnje geslo je povezovanje. V Sloveniji je registriranih okrog 2500 bolnikov , v svetu okrog tri milijone. Slovenija je po številu obolelih visoko v svetovnem vrhu, saj se pri nas zdravi šestdeset odstotkov vseh registriranih bolnikov.Vzrok za nastanek multiple skleroze, ki lahko povzroča hudo invalidnost, ni znan, prav tako ne, zakaj se bolezen razlikuje od človeka do človeka. Učinkovito zdravilo zanjo še vedno iščejo; obstoječa namreč zgolj upočasnjujejo napredovanje bolezni.Na svoj dan, zlasti pa na aktiven življenjski slog, bodo danes opozorili tudi člani ljubljanske podružnice Združenja multiple skleroza Slovenije: ob 14. uri bodo predvajali svetovni zbor multiple skleroze. Prek aplikacije Zoom bodo prepevali priredbo skladbe Lean on me, sporočajo.