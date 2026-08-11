Nad Slovenijo sinoči nevihte, ponekod toča

Posamezne dele Slovenije so včeraj popoldne in zvečer zajele nevihte, predvsem sever države od Primorske do Štajerske, zagrmelo je tudi v Ljubljani. Ponoči pa se je ozračje umirilo, napoveduje Arso. Na Primorskem bo danes pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter.

Uporabniki družbenih omrežij so poročali o primerih toče na Štajerskem, zlasti na območju občin Starše, Pesnica, Rače in Ptuj. Uprava za zaščito in reševanje je do večera navedla veliko primerov vetroloma in odkritje strehe, predvsem na območjih Štajerske, o poplavi meteorne vode pa je poročala iz občine Jesenice.

Pozno popoldne in zvečer se je nevihtna aktivnost okrepila na severu Slovenije, saj bo to območje prek vzhodnih Alp oplazila oslabljena hladna fronta.

Predvsem na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem so bile napovedane krajevno izrazitejše nevihte z močnejšimi nalivi. Nad hribovitimi predeli je padla tudi večja količina dežja, ob pomikanju nad ravnine pa so nevihte večinoma slabele in razpadale. Zato so marsikje zaman gledali v nebo in upali na osvežitev.

Kako kaže?

Danes bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija.

V četrtek, petek in soboto bo jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.

Opozorilo

V naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila.

V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.