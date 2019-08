Danes največji cerkveni Marijin praznik

Lanskoletna maša ob prazniku Marijinega vnebovzetja. FOTO: Jože Suhadolnik

Katoliška Cerkev danes obhaja praznik Marijinega vnebovzetja ali veliki šmaren, ki je največji cerkveni Marijin praznik in tudi dela prost dan. V cerkvah bodo potekala slavnostna bogoslužja, v večjih Marijinih svetiščih bodo maševali škofje.V Sloveniji je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Na ta dan verniki romajo do nekaterih manj, nekaterih bolj znanih Marijinih svetišč, kjer potekajo procesije in slovesna bogoslužja. Molitvene ure in svete maše so potekale že v sredo, na predvečer praznika.Tako je med drugim koprski škofv župnijski cerkvi Matere Božje v Strunjanu daroval mašo ob 507-letnici prikazanja. Sledila je procesija z lučkami do strunjanskega križa za blagoslov ribičev, pomorščakov in morja ter nočno bdenje.Danes bodo slovesna bogoslužja, ki bodo večinoma potekala ob 10. uri, v večjih romarskih središčih vodili slovenski škofje. Povsod bo potekala tudi obnovitev izročitve slovenskega naroda Mariji. Na Brezjah, pred baziliko in narodnim svetiščem Marije Pomagaj, bo sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Koprski škof Jurij Bizjak bo mašo vodil v Logu pri Vipavi, mariborski nadškofna Ptujski Gori, novomeški škofna Zaplazu, murskosoboški škofpa v Turnišču.V Sloveniji je sicer 15. avgust od leta 1992 tudi dela prost dan, zato so si letos številni vzeli še prost petek, dan za praznikom, in se tako razveselili nekaj prostih dni skupaj. Tudi na cestah je pričakovati gnečo, zlasti v bližini največjega romarskega središča na Brezjah.