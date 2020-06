Danes nakazila dodatkov in nadomestil

Ljubljana – Danes lahko nakazila na transakcijske račune, poleg upokojencev, ki bodo dobili letni dodatek, pričakujejo še predstavniki nekaterih ranljivih skupin, ki do zdaj še niso dobili solidarnostnega dodatka, in družine z enim ali dvema otrokoma, ki so uvrščene do 6. dohodkovnega razreda otroškega dodatka. Zavod za zaposlovanje bo delodajalcem, v peti tranši, povrnil nadomestila plač za čakanje na delo po določilih prvih dveh protikriznih zakonov.Malo več kot 605.000 upokojencev bo prejelo »regres«, katerega višina bo od 130 do 440 evrov, odvisno od siceršnje višine pokojnine. Zavod za pokojninsko in invalidsko ...