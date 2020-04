Danes nov poskus dogovora o fiskalnih ukrepih EU

7.52 Danska začela odpravljati omejitve

7.35 Društvo novinarjev predlaga ukrepe za razbremenitev medijev

7:25 Dan brez smrtnih žrtev na Kitajskem

7.11 Nov poskus dogovora o fiskalnih ukrepih EU

Danska bo postopoma odpravila omejitve, ki jih je uvedla za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. 15. aprila bodo tako najprej ponovno odprli centre za dnevno varstvo, vrtce ter osnovne šole. Srednje šole bodo ostale zaprte do 10. maja, je sporočila danska premierka. Bari, restavracije, nočni klubi, nakupovalni centri ter frizerski in masažni saloni ostajajo zaprti. Prav tako bo še naprej veljala prepoved zbiranja več kot deset oseb. STAV Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so pripravili nabor predlogov ukrepov, s katerimi bi ob izredni zdravstveni situaciji zaradi epidemije novega koronavirusa razbremenili medije. Med drugim predlagajo, da bi država prevzela distribucijo tiskanih medijev in oprostila plačila DDV izdajatelje medijev, so zapisali na spletni strani. V DNS ugotavljajo, da so bile razmere na medijskem trgu skrajno zaostrene še pred nastopom krize, saj so mediji z različnimi ukrepi poskušali znižati stroške poslovanja. Med drugim predlagajo, da država prevzame stroške distribucije tiskanih medijev. STANa Kitajskem včeraj, prvič odkar so januarja začeli objavljati številke, niso potrdili novih smrtnih žrtev. Tudi število novih primerov okužb je že nekaj časa zelo nizko, v veliki večini gre za tako imenovane 'uvožene' okužbe, ki prihajajo iz tujine. Nekatere države, med njimi tudi Francija, Nemčija, Italija in Španija, so po številu okužb in smrtnih žrtev že prehitele Kitajsko, kjer je virus prvič izbruhnil.Finančni ministri držav EU bodo danes znova poskušali doseči dogovor o fiskalnih ukrepih. Vprašanje skupnega zadolževanja, ki ga zahtevata najbolj prizadeti Italija in Španija, je Evropo znova razklalo na jug in sever. Vrstijo se svarila, da je na kocki obstoj EU. Italija in Španija ob podpori Francije ter še šestih članic EU, med njimi Slovenije, pozivata k instrumentu skupnega zadolževanja. A Nemčija, ki kot največje gospodarstvo območja z evrom v takšnih projektih prevzema največje tveganje, ob podpori severnih držav, zlasti Nizozemske, Finske in Avstrije, skupnim obveznicam že vseskozi nasprotuje. Tudi predsednica evropske komisijestavi na večletni evropski proračun, ki da naj postane evropski Marshallov načrt za okrevanje po pandemiji. STA