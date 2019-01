Danes o kandidatu za direktorja nacionalnega radia  

Ljubljana – Programski svet Radiotelevizije Slovenija bo danes glasoval o podporiza direktorja Radia Slovenije. Generalni direktor RTVSmora pred imenovanjem na položaj pridobiti soglasje svetnikov. Kot je Kadunc zapisal v obrazložitvi izbire kandidata, Štular povsem uživa njegovo zaupanje, da bo uspešno vodil Radio Slovenija kot izredno pomemben del RTVS.Na razpis za direktorja nacionalnega radia je sicer prispelo pet vlog. Dve sta bili popolni. Oddala sta ju dosedanji dogovorni urednik Vala 202 Mirko Štular in urednica uredništva večernega in nočnega programa na Prvem programu nacionalnega radiaIgor Kadunc je programskemu svetu predlagal Štularja, v obrazložitvi svoje odločitve pa zapisal, da izbira ni bila enostavna. »Prevladalo je izpričano uspešno delo pri vodenju drugega programa Radia Slovenija, kjer rezultati govorijo sami zase, in široka podpora, ki sem jo zaznal v razgovorih z različnimi delujočimi na Radiu Slovenija. Druga pomembna oziroma še pomembnejša okoliščina, ki me je prepričala, je njegov program dela in vizija razvoja Radia Slovenija,« pojasnjuje in dodaja, da se Štular očitno zaveda, da prihodnost zahteva aktivno razvojno, multimedijsko in široko razmišljanje. Po navedbah Kadunca Mirko Štular verjame, da je to mogoče doseči s premišljenim načrtovanjem, poslovnimi in kadrovskimi spremembami, z načrtovanjem kadrov, posodabljanjem delovnih procesov in bolj prilagodljivo organizacijo.Novi direktor bi moral vodenje Radia Slovenije prevzeti 15. februarja, ko bo dosedanjem direktorjupotekel drugi štiriletni mandat. Za novega se ni potegoval.Kandidat za direktorja (ali v. d. direktorja) potrebuje 15 glasov 29-članskega programskega sveta. Programski svet je nazadnje o kandidatu za direktorja glasoval septembra, ko se je za položaj direktorice Televizije Slovenija potegovala Katja Šeruga. Soglasja svetnikov ni dobila Programski svet bo danes sicer podal tudi mnenje k predlogu finančnega načrta za letošnje leto, na seji pa bo predstavljeno tudi poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev Ilke Todorovski za december.