Danes odločitev o Medijskih: jih prodati ali zadržati?

Ljubljana – Janez Klančar, direktor Alosa, zagotavlja, da bo do konca dneva stečajnega upravitelja družbe Hotel Medijske toplice Igorja Bončino obvestil, kako so se odločili glede usode propadlega hotelsko-bazenskega kompleksa sredi zagorske doline. V prihodnjih dneh se bo sestal tudi z županom Zagorja Matjažem Švaganom, saj je med zainteresiranimi kupci tudi občina; a to še ni zagotovilo, da se Medijske vračajo v roke Zagorjanov, pravi.



»Odprti smo za vse opcije, ne izključujemo nikogar – ne občine ne drugih investitorjev. V katero smer se bodo zasukali pogovori s predstavniki zagorske občine, ta hip ni mogoče napovedati,« je Janez Klančar še dejal za Delo. Ljubljanski Alos, družba za upravljanje naložb in za finančne storitve, je septembra, z odkupom terjatev od NKBM, postala nova hipotekarna upnica v stečajnem postopku družbe Hotel Medijske toplice: lahko ga zadrži ali proda ...

Medijske v paketu terjatev

Za Hotel Medijske toplice je stečaj januarja 2017 predlagala država. Njegova tržna vrednost je bila tedaj ocenjena na 1,4 milijona evrov, likvidacijska na dobrih 900.000 evrov. Ena največjih hipotekarnih upnic z 833.000 evrov vredno terjatvijo je bila NKBM, ki je pred dvema mesecema, kot rečeno, terjatev prodala Alosu. Janez Klančar pravi, da Medijskih toplic oziroma, kar je od njih ostalo, ob nakupu ni poznal: »Nakup ni bil ciljan; njihovo terjatev smo dobili v večjem paketu terjatev, odkupljenih od NKBM.«



Zagorski svetniki so pred dnevi glede Medijskih županu Švaganu zaupali »pogajalski mandat«. Švagan bo, kot pravi, poskušal »medijsko sago« po desetletju poropadanja in negotovosti zaključiti. Mineva namreč natančno deset let, odkar je lastnica Medijskih, družba iz holdinga Celjana Darka Zupanca, novembra 2009 na vrata nalepila obvestilo, da je hotel »do nadaljnjega zaprt«. Medijske so leto 2010 prvič v 150 letih obstoja takrat dočakale v temi, kmalu so postale tarča vandalov in vse do danes jih ni uspelo oživiti niti lokalni iniciativi niti trojici zasavskim poslovnežem. Dva od njih sta začasno pristala med solastniki že pred leti, tretji, Samo Feštajn, je letos poleti skoraj postal njihov edini lastnik; zanje je stečajniku ponujal dobrih 400 tisočakov, nato pa od nakupa odstopil. V stečaju je v vmesnem času pristal tudi poslovni sistem Darka Zupanca.



Stečajni upravitelj Hotela Medijske toplice Igor Bončina je novega lastnika kompleksa na Izlakah, ki se razteza na 24.000 kvadratnih metrih, v notranjosti pa ima tudi izvir tople vode, t. i. Valvasorjev vrelec, doslej neuspešno iskal že šestkrat; v tem času je zaradi »vsega nezaslišanega, kar se je dogajalo s to lokacijo deset let«, vložil štirinajst kazenskih ovadb.