Po pričakovanjih gneča proti Hrvaški

Na prometno-informacijskem centru danes pričakujejo močno povečan promet od meje z Avstrijo proti slovenski obali in mejnim prehodom s Hrvaško. V večjem delu Nemčije, Avstriji in na Hrvaškem imajo danes dela prost dan, saj obeležujejo praznik svetega rešnjega telesa in krvi, imenovan tudi telovo, ko se spominjajo Jezusove navzočnosti v evharistiji oziroma zadnje večerje. Mnogi si bodo na ta način podaljšali konec tedna.



Danes popoldne pričakujejo tudi povečano število tovornih vozil pred prehodi z Avstrijo. Močno povečan promet v nasprotni smeri bo predvidoma tudi v nedeljo popoldne.





Promet je sicer trenutno že povečan na cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice, in sicer na štajerski avtocesti pred zaporo med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, kjer je potovalni čas podaljšan za 15 do 20 minut.



Na primorski avtocesti pred zaporo med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru pa je potovalni čas podaljšan za 45 do 50 minut. Prometna gneča je tudi na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.