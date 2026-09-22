Danes pogreb družine, ki je umrla na Kalabriji, na Ravnah še en dan žalovanja

Na pokopališču v Kotljah bo danes popoldne pogreb tričlanske družine, ki je preminula po eksploziji, ki je odjeknila 25. avgusta v turistični nastanitvi na jugu Italije. V občini Ravne na Koroškem je danes dan žalovanja, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve, potekala bo tudi žalna seja občinskega sveta.

Zaradi posledic silovite eksplozije v kraju Mileto na Kalabriji so v dneh po nesreči v italijanskih bolnišnicah umrli najprej 44-letni moški, nato pa tudi njegova 48-letna soproga in njuna desetletna hči.

Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično preminule občane že razglasila tridnevno žalovanje med 2. in 4. septembrom, ponovno je župan občine Tomaž Rožen za dan žalovanja razglasil današnji dan, ko bo v Kotljah potekal pogreb družine.

V tem času bodo zastave na objektih občine izobesili na pol droga, izobesili bodo črno zastavo in izvedli žalno sejo občinskega sveta. Na dan žalovanja so odpovedani vsi javni dogodki in prireditve, je zapisano na spletni strani občine.

»Občanke in občane, javne zavode, društva ter druge organizacije prosimo, da se pridružijo izrazu spoštovanja in sočutja do družine ter vseh, ki jih je ta tragični dogodek prizadel. Lastnike lokalov prosimo, da v znak spoštovanja ne predvajajo glasne glasbe v svojih lokalih,« pozivajo na občini.

Žalne slovesnosti so pred dnevi potekale tudi v italijanskem kraju Mileto, kjer se je zgodil tragični dogodek. Dogodek pristojni v Italiji po neuradnih informacijah še preiskujejo.