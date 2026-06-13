Parada ponosa se danes končuje s sporočilom: Upanje je naš upor

S tradicionalno paradno povorko se bo danes zvečer zaključil letošnji festival Parada ponosa. Začela se bo ob 19. uri na Metelkovi in sklenila na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Tako kot celoten festival bo tudi današnji osrednji dogodek potekal pod političnim sporočilom: Demokracija v naših rokah – upanje je naš upor.

Paradni dan se je že začel s Paradnim mestom v Parku Zvezda, kjer od 10. ure potekajo številne aktivnosti ter se predstavljajo LGBTIQ+ in sorodne organizacije. Ob 18. uri se začne zbiranje v AKC Metelkova mesto oziroma na Masarykovi cesti. Povorka bo nato vodila na Slovensko cesto in pot sklenila na Kongresnem trgu. Tamkajšnji program se bo začel ob 20. uri in bo vseboval politične in aktivistične govore, umetniške in glasbene nastope ter vsesplošno praznovanje drag in kvir kulture, kot so sporočili organizatorji.

»Letošnja Parada ponosa ni le praznovanje skupnosti, temveč jasno politično sporočilo o pomenu demokracije, človekovih pravic, civilne družbe, solidarnosti in odpora proti izključevanju. V času, ko so pravice oseb LGBTIQ+, še posebej trans, nebinarnih in spolno nenormativnih, vse pogosteje tarča političnih napadov, sovražnega govora in družbene polarizacije, je javna vidnost skupnosti pomembnejša kot kadarkoli,« so še opozorili na društvu Parada ponosa.