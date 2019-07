FOTO:V Moskvi bo stal spomenik slovenskim vojnim žrtvam

Vodja ruske delegacije je bil minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacije Konstantin Noskov. FOTO: Blaž Samec



Kranjska Gora – Da Slovenija in Rusija nista povezani zgolj gospodarsko, temveč tudi zgodovinsko, najlepše poudarja tradicionalna spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem, ki se ima zgoditi zadnji julijski konec tedna, vendar ne več v nedeljo, kot je bilo dolga leta običajno, temveč v soboto (danes se je začela ob 10. uri).Letošnja spominska slovesnost je bila vnovič odlično obiskana. Pod Vršič se je pripeljalo okrog 20 avtobusov obiskovalcev, med pomembnimi domačimi gosti pa sta bila poleg slavnostnih govorcev, predsednika državnega zborain prorektorja ljubljanske univerze, tudi slovenski predsednik, ki se tradicionalno udeležuje prireditev, ki slavijo prijateljstvo Slovenije z drugimi državami (tudi slovensko-ameriško prijateljstvo v Andražu nad Polzelo in slovensko-britansko prijateljstvo v Gornjem Suhorju), in predsednik vladeBorut Pahor je h grobnici pri Ruski kapelici položil tudi venec. Častni pokrovitelj spominskega dogodka, ki se ga je udeležilo okrog 1000 ljudi, med njimi visoki slovenski gospodarstveniki in politiki (poleg že omenjenih šein), je bil Dejan Židan, ki je bil tudi osrednji govorec.»Ta skromna kapelica je neprecenljiv dar spomina, ki nas nemo, a vztrajno dolga desetletja opominja in nosi nenadomestljivo sporočilo. Podarile so nam ga prejšnje generacije, ki so se zavedale krhkosti in dragocenosti miru ter nesmiselnosti trpljenja in vojn. Ruska kapelica je postala več kot le kraj pietete in simbol globokega prijateljstva med narodoma, postala je del naše moralne in civilizacijske zaveze, da tej in prihodnjim generacijam zagotovimo mirno in varno življenje. Žal so nekatere naše zavestne odločitve pripeljale do tega, da smo breme ekonomske, socialne, okoljske, politične nestabilnosti in skrbi za prihodnost prevalili na pleča najmlajše generacije. Prav zaradi nje si ne smemo več privoščiti razdiralnih vzorcev v mednarodni politiki. Zdajšnji trenutek je prelomen, treba se je pogumno spoprijeti s pravo naravo težav in jih ne zgolj prelagati in s tem poglabljati,« je povedal.Vodja ruske delegacije je bil minister za digitalni razvoj, zveze in množične komunikacijeTa je v svojem nagovoru podaril: »Prva svetovna vojna je bila rušilna, spremenila je mnogo življenj, a je bila žal le predhodnica še grozljivejše prelomnice 20. stoletja. Danes smo žal priče poskuskm potvarjanja zgodovine, Ruska kapelica pa je in ostaja temelj našega skupnega spomina, ki so ga dolga desetletja ohranjali naši predniki. Iz spoštovanja do njih in z mislijo na prihodnje rodove smo dolžni skrbno ohranjati ta spomin in preprečiti vsak poskus črnjenja. V Sloveniji vselej čutim topel in iskren odnos do Rusov, mi pa skrbimo, da so čustva vzajemna.«Noskov je napovedal tudi skorajšnjo postavitev novega simbola prijateljstva, spomenika vseh slovenskih žrtev obeh svetovnih vojn na ruskih tleh, ki bo stal v Parku zmage v Moskvi, in si prislužil gromek aplavz navzočih.Kot so prireditelji iz Društva Slovenija Rusija pojasnili na včerajšnji novinarski konferenci, so letošnjo prireditev vnovič povezali s pomembno obletnico – potem ko so lani z njo obeležili stoletnico konca prve svetovne vojne, so letos podčrtali stoletnico ustanovitve ljubljanske univerze, pri kateri so imeli pomembno vlogo tudi prebegli ruski profesorji.Po koncu spominske slovesnosti se dogajanje tradicionalno seli še v središče Kranjske Gore, kjer se bodo tradicionalnega srečanja članov društva udeležili tudi predstavniki političnega, gospodarskega, diplomatskega, verskega življenja iz obeh držav. Srečanje bo popestril bogat kulturni program, poskrbljeno bo tudi za pester jedilnik, na katerem bodo med drugim tudi pirožki, piščančji file v gobovi omaki in svaljki s porom.Rusko kapelico pod Vršičem so leta 1916 zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. V spomin na umrle v plazu so ruski ujetniki v gozdu pod Vršičem sami postavili leseno kapelico v pravoslavnem slogu. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena.