Danes živo srebro do 37 stopinj, Arso izdal oranžno opozorilo

Danes in še tudi jutri bo sončno in vroče, napoveduje Arso, ki je zaradi velike toplotne obremenitve za večino države izdal oranžno opozorilo. To velja za vsa območja z izjemo severozahoda, kjer je opozorilo rumeno.

Danes bo jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, v jugovzhodnih krajih do 37 stopinj Celzija.

Oranžno opozorilo velja tudi za soboto in nedeljo. Foto Arso

Jutri bo pretežno jasno s spremenljivo oblačnostjo, ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Proti večeru v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 30 do 35, v alpskih dolinah okoli 26 stopinj Celzija.

Na začetku prihodnjega tedna ohladitev

V ponedeljek bo pretežno oblačno, napoveduje Arso. Vročina bo popustila. Padavine, sprva tudi nevihte, bodo od zahoda zajele vso Slovenijo. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnim dežjem.