Poslanci bodo obravnavali zakon o Skoku, vrstijo se pomisleki

Odbor DZ za pravosodje bo danes obravnaval predlog zakona o Skoku, ki med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve s tega področja. A je predlog pred obravnavo deležen resnih pomislekov iz vrst sodstva in tožilstva, tudi poziva, naj se zakon v predlagani obliki ne sprejme.

Predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala (Skok) je bil ena ključnih predvolilnih obljub Demokratov Anžeta Logarja. Ustanovitev Skoka in novega specializiranega sodišča za pregon korupcije pa je zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Vlada je predlog potrdila julija in ga poslala v parlamentarno obravnavo po nujnem postopku.

Po predlogu zakona se Specializirano državno tožilstvo (SDT) preimenuje v Specializirano tožilstvo za pregon korupcije in organiziranega kriminala, predlog na novo opredeljuje tudi njegov katalog kaznivih dejanj, spreminja posamezne pristojnosti pri razpisovanju prostih mest ter imenovanju in ocenjevanju državnih tožilcev.

Predvideva tudi ustanovitev novega sodišča. Namesto štirih specializiranih oddelkov bi se ustanovilo Specializirano sodišče RS za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Sodišče bo imelo položaj okrožnega sodišča, sedež v Ljubljani in krajevno pristojnost za območje celotne države. Za odločanje o pritožbah pa bi bilo izključno pristojno Višje sodišče v Mariboru.

Pred današnjo obravnavo se iz vrst sodstva in tožilstva vrstijo pomisleki o predlaganih rešitvah. Kot opozarjajo, so te premalo domišljene, glasna so tudi svarila, da ne bodo dosegle učinkovitejšega pregona korupcije in kriminala. Na vrhovnem sodišču predlagajo, naj se začetek uporabe zakona zamakne do najmanj 1. oktobra 2027, na tožilstvu pa zakonodajalca pozivajo, naj zakona ne sprejme v predlagani obliki.