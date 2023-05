Danes začetek mature in nacionalnega preverjanja znanja

Z esejem iz maternega jezika se danes začenja splošna matura. Z materinščino se danes začenja tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za šestošolce in devetošolce. Ravnatelji že leta opozarjajo, da učenci zanj niso prav motivirani. Najbrž bo drugače, ko bodo izpeljane napovedane zakonodajne spremembe, po katerih bo NPZ eno od meril za vpis v srednjo šolo z omejitvijo vpisa. Po prvih napovedih bi se to lahko zgodilo leta 2025.

Splošno maturo bo po podatkih Državnega izpitnega centra (RIC) letos prvič opravljalo 6275 kandidatov, na današnji esej pa je prijavljenih 6551 kandidatov. Ti bodo pisali na podlagi dramskih besedil: Sofoklejeve Antigone, Nore Henrika Ibsna, Dogodka v mestu Gogi Slavka Gruma in Antigone Dominika Smoleta. Splošna matura se bo nadaljevala 27. maja z izpitom iz angleščine, ko se bo začela tudi poklicna matura.

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1848 kandidatov, ki so se prijavili k poklicni maturi oziroma so jo že opravili. Gre za tako imenovani peti predmet, s katerim se lahko dijaki s poklicno maturo vpišejo tudi na posamezne univerzitetne študije. Ali in kako so bili uspešni, bodo kandidati splošne mature izvedeli 10. julija, kandidati poklicne mature pa 5. julija.

Prostovoljno le za priseljence

NPZ je tako kot matura obvezen, a če ga učenec v šestem in devetem razredu ne opravi, se ne zgodi nič. Kot je zapisano na spletni strani ministrstva za vzgojo in izobraževanje, je NPZ prostovoljen le za učence priseljence iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Sloveniji v 6. in 9. razredu. Letos naj bi NPZ opravljalo 22.341 šestošolcev in 21.251 devetošolcev. Devetošolci bodo rezultate izvedeli 31. maja, šestošolci 6. junija.

Ravnatelji že več let opozarjajo, da NPZ učenci redko vzamejo resno. Izključni namen NPZ je namreč povratna informacija o znanju. Po drugi strani naj bi se na nekaterih šolah radi pohvalili, kako dobro so pisali NPZ, zato naj bi učno slabšim učencem »svetovali«, da v času NPZ ostanejo raje doma. Ravnateljica Osnovne šola Danile Kumar Mojca Mihelič pravi, da so to govorice: »Kolegi ravnatelji zatrjujejo, da na njihovih šolah tega ne počno. Pri nas zagotovo ne. Je pa res, da je trenutni sistem nesmiseln. NPZ je smiseln v 6. razredu in bil bi tudi v 8. razredu, ko bi lahko še kaj nadoknadili do konca osnovne šole. Kaj nam koristi ta informacija tik pred koncem šolanja?«

Ravnatelji pozdravljajo napoved, da bo NPZ štel pri vpisu v srednjo šolo. Zdaj se ga upošteva le takrat, kadar ima več kandidatov pri vpisu na srednjo šolo z omejitvijo vpisa enako število točk. Državni sekretar Boris Černilec je nedavno povedal, da je treba za to najprej spremeniti zakon o osnovni šoli, načrtujejo pa, da bi NPZ prvič štel za vpis v srednjo šolo leta 2025.

Logistika

Tako matura kot NPZ prinašata tudi povsem logistične izzive. »Vse urnike je treba prilagoditi, kar je verjetno lažje na kakšni manjši šoli, pri nas pa je tisoč otrok! K sreči ni več natančno predpisana ura za NPZ, ampak je drseči čas. S tem so nam delo malce olajšali,« je dejala Miheličeva. Med prijavljenimi na NPZ je 2463 šestošolcev in 2470 devetošolcev s posebnimi potrebami. Zanje je izvedba še bolj zahtevna, dodaja Miheličeva: »Za devetošolce s posebnimi potrebami potrebujemo več dodatnih ljudi kot za vse ostale devetošolce skupaj. Zagotoviti moramo namreč vse prilagoditve, nekaterim denimo tudi navodila učitelji preberejo.«

Prilagoditve za dijake s posebnimi potrebami so tudi pri maturi, razlaga v. d. ravnatelja Gimnazije Celje – Center Rok Lipnik: »Vlogo je treba sicer že prej nasloviti na RIC, ampak prilagoditve so lahko take, kot so že v odločbi o usmeritvi, denimo podaljšani čas, več tiska, uporaba računalnika … Se pa s tem zelo spremeni logistika, ker ne moreš dati v isti razred dijakov, ki pišejo različno dolgo. Za vse druge dijake, ki niso maturanti, pa v tem času običajno organiziramo ekskurzije.«