Danes zadnjič v osnovnošolske klopi 21.571 devetošolcev

Učenci 9. razredov bodo danes še zadnjič sedli v osnovnošolske klopi, zanje je namreč konec pouka. Danes bodo prejeli zaključna spričevala, pa tudi obvestila o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja. Na nekaterih šolah se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za učence od 1. do 8. razreda pa se bo pouk zaključil v petek, 23. junija.

Za tiste učence 9. razredov, ki pri katerem od predmetov niso bili uspešni, se že v petek začenjajo popravni izpiti, ki bodo trajali do 29. junija. Če ne bodo uspešni, bodo imeli na voljo še drugi rok, ki se bo začel 18. in zaključil 31. avgusta.

Za vpis v srednjo šolo pa morajo prijavljeni kandidati do petka izbranim šolam posredovati dokazila o izpolnjevanju vseh vpisnih pogojev. Učenci, ki bodo do takrat izpolnjevali vse vpisne pogoje in bodo izbrani v prvem krogu izbirnega postopka, bodo do 21. junija tudi vpisani.

O razvrstitvi na eno od šol bodo obveščeni 29. junija

Neizbrani v prvem krogu bodo seznanjeni s prostimi mesti. Na posebnem obrazcu bodo lahko po prednostnem vrstnem redu našteli največ 10 programov, v katere se želijo vpisati, ter svoje namere do 23. junija oddali na prijavljeni srednji šoli. O razvrstitvi na eno od šol bodo obveščeni 29. junija, na razvrščeno šolo pa se bodo lahko vpisali najkasneje do 30. junija.

Učenci, ki tudi v drugem krogu ne bodo izbrani na nobeni od šol, ter učenci, ki se še nikamor ne bodo prijavili, se bodo lahko vpisali na tiste srednje šole, ki bodo imele še prosta mesta in bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva 3. julija. Srednje šole bodo na prosta mesta vpisovale kandidate najdlje do 31. avgusta.

Za njihovo nadaljnje šolanje je razpisanih skupno 25.969 prostih mest. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Za nadaljnje šolanje je razpisanih skupno 25.969 prostih mest

Po podatkih ministrstva za vzgojo in izobraževanje osnovno šolo v letošnjem šolskem letu zaključuje 21.571 učencev (lani 19.881), prijavljenih kandidatov za vpis v srednje šole je sicer 22.870. Za njihovo nadaljnje šolanje je razpisanih skupno 25.969 prostih mest.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ), ki je potekalo v prvi polovici maja, je opravljalo 22.341 šestošolcev na 493 šolah in 21.251 devetošolcev na 484 šolah. K letošnjemu preverjanju se je prijavilo tudi 2463 šestošolcev in 2470 devetošolcev s posebnimi potrebami.

Tako kot prejšnja leta so učenci 9. razredov pisali NPZ iz matematike, maternega jezika in tretjega predmeta, za kar je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje določilo fiziko, glasbeno umetnost, domovinsko in državljansko kulturo in etiko ali prvi tuj jezik.