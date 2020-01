Danes znani kandidati za gradnjo tira do Kopra

Gradnja predorov bi se morala začeti vsaj jeseni letos.

Izvajalci bodo morali zgraditi 37,4 kilometra predorov.

Med prijavljenimi so po neuradnih podatkih Strabag, Cengiz in vsaj eno od treh kitajskih podjetij.

Ljubljana – Danes ob 13. uri naj bi bili znani kandidati za gradnjo drugega tira . V prvem delu razpisa bo naročnik 2TDK preverjal usposobljenost in boniteto zainteresiranih družb, šele v drugem delu (čez dva ali tri mesece) pa bo čas za prijavo s ceno in drugimi pogoji (rok izvedbe). Obstaja še teoretična možnost, da danes prispe pritožba na razpis, kar bi seveda spet zavleklo že tako rekordno zavlačevan projekt, ki se je znova znašel še v časovni stiski, da zanj ne bodo mogli počrpati dodeljenih evropskih sredstev.Trenutna glavna zaviralka projekta je Državna revizijska komisija, ki od prvih dni septembra še ni odločila o referenci skupine okoli Markomark Nivala za gradnjo treh premostitvenih objektov čez dolino Glinščice . Če bi izvedenca pravočasno opravila zaupano oceno velikosti referenčnega zidu in bi DKOM v prihodnjih treh tednih zavrnila pritožbo Markomark Nivala, bi morala družba 2TDK vsaj prve dni marca znova objaviti razpis in potem vsaj do 1. julija oddati dela, da bi izvajalcem uspelo v 17 mesecih zgraditi dva mostova in eno galerijo (v skupni dolžini 174 metrov) in počrpati za ta del proge predviden znesek evropskih sredstev. Za predvidenih približno 10 do 11 milijonov evrov vredno naložbo (en odstotek celotnega drugega tira) je namreč 2TDK leta 2016 pridobil evropska sredstva iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE), od katerih bi 2TDK lahko pokril kar 85-odstotni delež te naložbe. Če naložba ne bo pravočasno uresničena, bo Slovenija samo na tem malem koščku proge izgubila več kot osem milijonov evropskih evrov.Še večjo škodo pa neuresničeni projekt Glinščice povzroča bodočim graditeljem predorov T1 in T2, saj bodo mostovi čez Glinščico povezovali oba najdaljša (več kot šest kilometrov dolga) predora na kraškem delu trase.Član uprave 2TDK Marko Brezigar nam je sicer pojasnil, da jim bo po vsej verjetnosti uspelo zagotoviti dostop graditeljem do obeh predorskih cevi tudi iz doline Glinščice, tudi če most ne bi bil dograjen.Gradnja predorov bi se morala začeti vsaj jeseni letos, če bi ju hoteli dograditi do konca leta 2023, ko je zadnji rok za izdajo računov za evropska sredstva. Investicijski program predvideva za gradnjo proge (osem predorov, dva viadukta in traso za tire) nekaj manj kot 700 milijonov evrov. Približno 109 milijonov evrov je zagotovljenih iz tako imenovanih evropskih blending sredstev, poleg tega pa drugemu tiru pripada še kakih 80 milijonov evrov iz kohezijskih sredstev, za katera so oddali vlogo pred tremi dnevi.Za gradnjo sedmih predorov bodo lahko uporabili petino evropskih sredstev, za osmega pa 85-odstotni delež kohezijskih sredstev. Ko bodo spomladi objavili poziv potencialnim graditeljem, bodo hkrati postavili tudi zgornjo mejo še sprejemljive cene del. Več naložb v infrastrukturo v zadnjih letih kaže, da so izvajalci ponudili nižje cene od predvidenih v načrtih. Za predor Karavanke je bilo, denimo, predvidenih 121 milijonov evrov, dela pa so oddali za 99 milijonov evrov. Podobno je bilo s predorom Markovec med Koprom in Izolo.Za dela na trasi drugega tira se je tako ali drugače zanimalo kakih 26 družb, vendar je 2TDK v tokratnem razpisu postavil pogoj, da lahko uspešen izid prijave pričakujejo zgolj tista, ki izpolnjujejo vsaj bonitetni razred SB5. Po nekaterih ocenah naj bi se za takšno gradnjo zanimalo od pet do deset tujih družb. Vsak tuji gradbinec naj bi se povezal z vsaj enim slovenskim. Nobena slovenska gradbena družba (niti če bi se povezale) ne izpolnjuje zahtevanih pogojev gradnje.Med gradbenimi strokovnjaki je neuradno slišati, da se bodo skoraj zagotovo prijavili avstrijski Strabag, turški Cengiz in vsaj eno od treh kitajskih podjetij. Med njimi omenjajo China Communications Construction Company, ki se je pred nekaj meseci (poskusno) nepopolno prijavila v Luki Koper za podaljšanje prvega pomola. Lani je v podjetju 2TDK informacije o pogojih gradnje iskalo vsaj 17 tujih podjetij. Od teh tri turška, tri kitajska, več španskih, italijanskih in celo dve južnokorejski. Med slovenskimi je vsaj pet ali šest takih, ki bi se pridružila kakšnemu tujemu gradbincu, da bi mu olajšala postopek prijave in kasneje izvedbe del. Med njimi je takšno prijavo potrdil tudi Kristjan Mugerli iz novogoriškega Kolektorja CPG, ki pa ni želel razkriti, s kom so povezani.Izvajalci bodo morali zgraditi 37,4 kilometra predorov, kar je več od vseh cestnih predorov skupaj, zgrajenih od leta 1994 v Sloveniji (v času veljavnosti nacionalnega programa gradnje cest). Marko Brezigar je povedal, da so javno naročilo razdelili v dva sklopa. Za kraški sklop bi morali imeti gradbinci osem skupin in osem postrojenj za gradnjo predorov, za južni del trase (dva viadukta in šest krajših predorov) pa šest skupin in šest postrojenj. Kraški del naj bi zgradili v 43 mesecih, tistega v flišnatem delu pa v 39 mesecih. Seveda bo tudi ta dinamika gradnje odvisna od dobre organiziranosti izvajalcev in od tega, kakšna presenečenja jih čakajo v kraškem podzemlju.Po današnjem odpiranju ponudb bo imel naročnik približno tri mesece časa za preučitev vseh referenc in bonitet izvajalcev. Predvidoma aprila jih bo pozval k oddaji finančnega in terminskega dela ponudbe. Če bi šlo vse po sreči in brez večjih pritožb, bi že junija veliko natančneje vedeli, koliko naj bi zares stal drugi tir.Dva izvedenca, ki ju je najela Državna revizijska komisija (Stanislav Škrabl in Borut Macuh z mariborske fakultete za gradbeništvo), doslej še nista izdelala svojega izvedenskega mnenja o referenčnem zidu Markomark Nivala. Stanislav Škrabl je včeraj povedal, da bo morda v ponedeljek (natanko mesec dni po izvedbi meritev s posebnimi georadarji) prejel poročilo izvajalca meritev. Poznavalci del pa trdijo, da je mogoče rezultat takih meritev izračunati najpozneje v treh do petih dneh. To pomeni, da gre še za en drobec v postopku zavlačevanja.DKOM je v primeru Glinščice začela preverjati referenco enega od ponudnikov za konkretno delo, čeprav bi lahko iz vrste dokumentov, s katerimi razpolaga, ugotovila, da podporni zid v občini Pesnica ni jasna referenca. Postopek revizije v DKOM traja od 2. septembra lani, vsak zamujen mesec pa pomeni večjo finančno izgubo za državo, kot je vreden most čez Glinščico. Odločitev o gradnji tega mostu ovira tudi ograja na podpornem zidu, ki jo je novembra postavila zasebnica, ta pa jim po izjavah Stanislava Škrabla ni dovolila opraviti meritve z georadarjem na njenem zemljišču.