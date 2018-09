Danes znova čistimo Slovenijo

V organizaciji Ekologov brez meja in pod okriljem globalne pobude Očistimo svet bodo danes prostovoljci po vsej državi čistili Slovenijo . Po dveh akcijah v letih 2010 in 2012 naj bi bila tokratna, vsaj po navedbah organizatorjev, zadnja, saj je njihov cilj, da bo država ostala čista za vedno.V prvih dveh akcijah Očistimo Slovenijo v letih 2010 in 2012 je več kot pol milijona udeležencev zbralo skoraj 20.000 ton odpadkov. Tokrat prostovoljci ne bodo čistili le divjih odlagališč, ampak tudi območja razpršenih odpadkov, obvodne predele, lokalne skupnosti pa bodo organizirale številne ozaveščevalne akcije in poskrbele za lepšanje okolja nasploh.K sodelovanju je pristopilo več kot 70 odstotkov slovenskih občin, posamezniki pa se lahko akciji, ki bo danes potekala še v 160 drugih državah, pridružijo tudi v primeru, če v občini ni organiziranega dogajanja. Ekologi brez meja med drugim pozivajo vse, naj očistijo odpadke v svoji okolici in posodobijo register divjih odlagališč z vnosom morebitnih novih odlagališč, na katera naletijo.Akcija poteka pod okriljem globalne pobude Očistimo svet, v okviru katere bodo po vsem svetu ta konec tedna potekale podobne prostovoljske akcije, glavna tema pa bo boj proti plastičnim odpadkom.V pobudi sodelujejo predstavniki lokalnih oblasti in civilne družbe iz 130 držav, poteka pa že 25 let. Vsako leto naj bi bilo v njej angažiranih preko 35 milijonov prostovoljcev in je s tem ena največjih okoljskih iniciativ na svetu.