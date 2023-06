Danijel Bešič Loredan vztraja pri povečanju svojega vpliva na ZZZS

V nadaljevanju preberite:

Ni šlo v prvo, mogoče mu bo uspelo pri drugih vratih. Gre za spremembe zakona, ki bi omogočile politiki vpliv na 4,5 milijarde evrov sredstev, s katerimi upravlja zdravstvena blagajna. Minister Bešič Loredan bo svoje skušal doseči prek novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Izhodišča za povečanje vpliva politike so pripravljena, z njimi strateški svet za zdravstvo ni seznanjen, prav tako se o njih še niso začela koalicijska usklajevanja. Kaj si je zamislil minister v izhodiščih in kaj pravi Erik Brecelj, predsednik strateškega sveta, ki je prepričan, da mora Bešič Loredan čim prej zapustiti ministrski fotelj.