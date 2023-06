Danilo Türk, mož iz ozadja pri Varnostnem svetu

V nadaljevanju preberite:

Nekdanji predsednik republike Danilo Türk, ki je kot prvi slovenski veleposlanik pri OZN uspešno vodil kampanjo za izvolitev Slovenije v Varnostni svet OZN v letih 1998 in 1999, redno neformalno svetuje tako zunanji ministrici Tanji Fajon kakor tudi aktualnemu slovenskemu veleposlaniku pri OZN Boštjanu Malovrhu.

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) so nam potrdili, da se ministrica Tanja Fajon redno sestaja z Danilom Türkom. Tanja Fajon ceni Türka kot nekoga, ki je zelo izkušen v OZN, hkrati pa je bil tudi najviše rangiran Slovenec v sistemu OZN. Poleg tega je na Mladiki še veliko diplomatov, ki so z njim delali v projektu prvega članstva Slovenije v VS OZN.

Sočasno pa na MZEZ zatrjujejo, da sodelovanje ministrstva z nekdanjim predsednikom ni formalizirano, tega pa niti ne načrtujejo v prihodnosti. Medtem se je Tanja Fajon odpovedala bogatim diplomatskim izkušnjam nekdanjega strankarskega kolega in predsednika republike Boruta Pahorja.