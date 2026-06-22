Darko Muženič z današnjim dnem premeščen

Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam, neuradno se je prijavil na interno delovno mesto za poučevanje na Policijski akademiji v Tacnu, kjer je v preteklosti že deloval.

Kot vršilec dolžnosti direktorja ga je v vrhu NPU zamenjal Borut Franca, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi. Je karierni kriminalist, ki je bil po javno dostopnih podatkih zaposlen na Generalni policijski upravi kot višji kriminalistični inšpektor-preiskovalec. Mediji poročajo, da velja za izkušenega policijskega funkcionarja, opravljal je vodstvene naloge v policiji, tudi v NPU.

Kot so navedli, je Muženič vlogo za premestitev podal 15. junija in pri tem navedel, da z dnem premestitve odstopa s položaja direktorja NPU.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je odstop sprejel in z današnjim dnem za vršilca dolžnosti direktorja NPU imenoval Boruta Franca. Na tem mestu bo Franc deloval do imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, so dodali na generalni policijski upravi.

V času tretje vlade Janeza Janše je Muženiča takratno vodstvo policije razrešilo, po zamenjavi oblasti in nastopu vlade Roberta Goloba pa se je vrnil na čelo osrednje kriminalistične preiskovalne enote. Sprva kot vršilec dolžnosti, pozneje pa je dobil še polni mandat.

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