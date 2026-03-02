  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Dars je predstavil aplikacijo za preverjanje veljavnosti e-vinjet (VIDEO)

    Trenutno je na voljo za uporabnike sistema android, na Darsu napovedujejo, da bo kmalu na voljo tudi za lastnike Applovih naprav.
    Uporabnik lahko veljavnost e-vinjete preveri s skeniranjem registrske tablice. FOTO: Dejan Javornik
    Uporabnik lahko veljavnost e-vinjete preveri s skeniranjem registrske tablice. FOTO: Dejan Javornik
    Nejc Gole
    2. 3. 2026 | 12:55
    2. 3. 2026 | 14:02
    2:03
    Dars je predstavil aplikacijo za preverjanje veljavnosti e-vinjet. Ta je za zdaj na voljo za naprave z androidom, na Darsu pa pravijo, da bo kmalu na voljo tudi za lastnike Applovih naprav.

    »Aplikacijo smo pripravili predvsem zato, ker smo večkrat zaznali težave, da uporabniki napačno vnesejo registrsko označbo. V aplikaciji sistem samodejno poskenira registrsko označbo, jo strojno prebere, zato ne pričakujemo napak pri preverjanju veljavnosti e-vinjete,« je povedal vodja službe za sistemsko podporo na Darsu Matjaž Vidic.

    Veljavnost vinjete je sicer mogoče v aplikaciji, ki je torej za zdaj na voljo le v trgovini Google Play, preveriti na dva načina, je pojasnil Vidic. Prvi je, da uporabnik ročno vnese registrsko številko v aplikacijo, drugi je s skeniranjem registrske označbe. Aplikacija prek vmesnika API le pošlje podatke o registrski tablici na strežnik, od koder dobi nazaj podatek o veljavnosti in vrsti elektronske vinjete ter o trajanju veljavnosti. Vidic je povedal, da aplikacija ne zbira osebnih podatkov in da Dars ne hrani podatkov o registrskih označbah. Izmenjani podatki se sproti brišejo.

    Če vinjeta ni veljavna, aplikacija napoti uporabnika k nakupu na uradno spletno stran Darsa. V aplikaciji nakupa ni mogoče opraviti. Spomnimo, uporabnik si lahko v Darsovi spletni trgovini nastavi opomnik pred iztekom veljavnosti.

    Aplikacija je za zdaj na voljo le v slovenščini, na Darsu pa napovedujejo tudi prevod v tuje jezike.

    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    SDH predstavil razvojne projekte svojih naložb

    Slovenski državni holding je upravljal naložbe v 81 podjetjih.
    Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 17:39
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Dvojna raba

    Postelj za poškodovane ob konfliktih ali krizah ni dovolj

    Nimamo postelj za primere kriz ali konfliktov, v krizah je vprašljiva tudi oskrba z elektriko, kar bo treba izboljšati.
    4. 2. 2026 | 13:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    Evropa in Slovenija sta na ključnih področjih strateško odvisni

    Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je eden od poudarkov konference Dual-use.
    Nejc Gole 4. 2. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Dela na obvoznici

    Del ljubljanske obvoznice bo zaprt, pričakujte zastoje

    Vozniki se lahko preusmerijo tudi na južno in vzhodno ljubljansko obvoznico, so poudarili na Darsu.
    30. 1. 2026 | 06:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Prvo teroristično dejanje v ZDA po napadu na Iran?

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    1. 3. 2026 | 05:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

         V živo: Slovence bosta v domovino pripeljali dve čarterski letali

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    2. 3. 2026 | 06:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    »​Letalo se je po nekaj krogih vrnilo na letališče, tam smo preživeli noč«

    V Dubaju je ujetih okoli 200 Slovencev. Vsa nenujna turistična potovanja na Bližnji vzhod odsvetujejo, zaostrili so tudi nasvete za bližnje države.
    Simona Bandur 1. 3. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prva dama brez stika z resničnostjo

    Zakaj njen nastop buri duhove? Govorila bo o miru v času, ko je Trump napadel Iran
    1. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
