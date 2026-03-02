Dars je predstavil aplikacijo za preverjanje veljavnosti e-vinjet (VIDEO)

Dars je predstavil aplikacijo za preverjanje veljavnosti e-vinjet. Ta je za zdaj na voljo za naprave z androidom, na Darsu pa pravijo, da bo kmalu na voljo tudi za lastnike Applovih naprav.

»Aplikacijo smo pripravili predvsem zato, ker smo večkrat zaznali težave, da uporabniki napačno vnesejo registrsko označbo. V aplikaciji sistem samodejno poskenira registrsko označbo, jo strojno prebere, zato ne pričakujemo napak pri preverjanju veljavnosti e-vinjete,« je povedal vodja službe za sistemsko podporo na Darsu Matjaž Vidic.

Veljavnost vinjete je sicer mogoče v aplikaciji, ki je torej za zdaj na voljo le v trgovini Google Play, preveriti na dva načina, je pojasnil Vidic. Prvi je, da uporabnik ročno vnese registrsko številko v aplikacijo, drugi je s skeniranjem registrske označbe. Aplikacija prek vmesnika API le pošlje podatke o registrski tablici na strežnik, od koder dobi nazaj podatek o veljavnosti in vrsti elektronske vinjete ter o trajanju veljavnosti. Vidic je povedal, da aplikacija ne zbira osebnih podatkov in da Dars ne hrani podatkov o registrskih označbah. Izmenjani podatki se sproti brišejo.

Če vinjeta ni veljavna, aplikacija napoti uporabnika k nakupu na uradno spletno stran Darsa. V aplikaciji nakupa ni mogoče opraviti. Spomnimo, uporabnik si lahko v Darsovi spletni trgovini nastavi opomnik pred iztekom veljavnosti.

Aplikacija je za zdaj na voljo le v slovenščini, na Darsu pa napovedujejo tudi prevod v tuje jezike.