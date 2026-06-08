Nova stavba Darsa: revizijska komisija naj bi ugotovila hude kršitve zakona

Državna revizijska komisija naj bi v torek vložila obdolžilni predlog na okrajno sodišče zoper Dars zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji nove poslovne zgradbe na Griču, je poročala Pop TV.

Državna revizijska komisija naj bi ugotovila hude kršitve zakona o javnih naročilih.

Posle, povezane s svetovanjem in inženirskimi storitvami, naj bi Dars za novo poslovno stavbo s podjetjema Axis in Proctor sklepal mimo razpisov in javnih naročil. Zoper Dars in odgovorne, med njimi je tudi predsednik uprave Andrej Ribič, naj bi tako revizijska komisija za to vložila obdolžilni predlog, so navedli.

FOTO: Dejan Javornik

Darsu se očita, da je gradnjo stavbe preplačal za več kot 50 odstotkov, in sicer namesto 19 milijonov evrov skoraj 30 milijonov evrov. Ta postopek naj bi revizijska komisija zaključila konec julija oziroma v začetku avgusta. V Darsu zadeve še niso komentirali, so še dodali na Pop TV.