Dars pred šolo sprošča zaporo na štajerski avtocesti, ministrstvo zahteva več

S koncem poletnih počitnic in dopustov se na ceste vrača prometna gneča, ki jo vozniki v zadnjem tednu že zaznavajo. Zastoje povzročajo tudi številna delovišča na slovenskih avtocestah, zato nas je zanimalo, kdaj bo Dars končal dela na posameznih odsekih. Iz družbe so sporočili, da bo v skladu z napovedmi na odseku Dramlje–Slovenske Konjice do 31. avgusta sproščen promet po dveh prometnih pasovih v vsako smer. To od Darsa pričakuje tudi ministrstvo za infrastrukturo in energetiko, ki pa na drugih odsekih z napredkom del ni zadovoljno »v tolikšni meri, kot bi si želeli«.

Trenutno največji zastoji na avtocestah nastajajo na treh točkah. In sicer med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer promet poteka po vozišču proti Ljubljani, torej po enem pasu v vsako smer, medtem ko je vozišče proti Mariboru zaprto. Zastoji so zlasti med delovnimi dnevi tudi pri Postojni in Domžalah.