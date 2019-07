FOTO:Dars pri tretji osi računa na poroštvo države

Slovenj Gradec – Ministrstvo za infrastrukturo je potrdilo investicijski program za 17,5 kilometrov dolg odsek tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, kar pomeni, da so pred vlado in Darsom ključne odločitve za začetek gradnje hitre ceste na Koroško. Sprejeli naj bi jih po počitnicah.



»Vprašanju financiranja se več ni mogoče izmikati,« opozarja Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Čimprejšnjega zaprtja finančne konstrukcije si želijo tudi na Darsu, ki bo naložbo financiral, a kar za polovico njene vrednosti pričakuje poroštvo države.

Verhovnik: Ne bomo spet talec

V odboru za gradnjo tretje razvojne osi, ki ga vodi prevaljski župan Matic Tasič, pravijo, da sta gradnja drugega tira in tretje razvojne osi ključna infrastrukturna projekta vlade Marjana Šarca, na katerih bo vlada ali obstala ali padla. »Ker namerava vlada za oba projekta predlagati en poroštveni zakon, so nam s tem nedvomno naložili dodatno breme,« je prepričan Tasič.

»Vsi politiki podpirajo to cesto, zato ne vidim težav, da zakon o decentraliziranem razvoju naše domovine ne bi dobil podpore tako v vladi kot med poslanci. Državi sporočamo, da ne bomo znova talec javnega dolga države,« pravijo v Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os, ki je ob peti obletnici delovanja na Ravnah na Koroškem odprla informacijski center. »Postali smo redka, če ne edina iniciativa, ki podpiramo razvoj! Z drznimi in domiselnimi akcijami smo pridobili javno pozornost in utrdili položaj pogajalca med regijo in državo v prizadevanjih za cesto,« je dejal Verhovnik.

Kmalu razpis za Gaberke

Medtem ko se politika ukvarja z zaprtjem finančne konstrukcije, se na terenu pripravljajo na začetek gradnje. »Na odseku Velenje–Slovenj Gradec je odkupljenih 30 odstotkov zemljišč in enajst objektov,« so pojasnili na Darsu, kjer poleg odkupa zemljišč izvajajo tudi geološke, geomehanske in hidrogeološke raziskave na območju predorov med Velenjem in Slovenj Gradcem. Še pred koncem tega meseca naj bi objavili tudi razpis za prva gradbena dela na trasi hitre ceste, in sicer na območju priključka Gaberke. Hkrati bodo objavili še razpis za gradbena dela na južnem delu tretje razvojne osi na odseku Novo mesto–Osredek, skupaj z mostom čez Krko.

Individualni pogovori z lastniki

Dars prebivalce Velenja, Šmartna ob Paki, Polzele in Braslovč v teh dneh obvešča, da je po odločitvi ustavnega sodišča, da sprejeta uredba o DPN za državno cesto od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug ni v neskladju z ustavo, začel pospešeno izvajati postopke za pridobitev gradbenega dovoljenja. »Lastnike zemljišč prosimo, naj pogodbenim izvajalcem izdajo soglasja za raziskave in na ta način omogočijo pravočasno in pravilno pridobitev podatkov, pomembnih za projektiranje,« so sporočili z Darsa, ki je med Šentrupertom in Velenjem odkupil trinajst objektov, naslednja na vrsti za odkup pa so gozdna zemljišča, ki so že bila parcelirana. »Parcelacije kmetijskih in stavbnih zemljišč bomo začeli v začetku prihodnjega leta, v teku so postopki za odkup objektov, ki so predvideni za odstranitev. Z lastnikih potekajo individualni razgovori,« so povedali na Darsu.