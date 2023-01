Dars priganja tudi inšpekcija

V nadaljevanju preberite:

V Darsu so okvaro kanalizacijske cevi pod hitro cesto Koper–Izola, ki so jo odkrili marca leta 2021, začeli odpravljati šele konec lanskega leta, dela pa naj bi v celoti sklenili do konca marca. Zamik pri izvedbi je po njihovih pojasnilih posledica zahtevnega posega in zapleta z javnim naročilom, vendar nevarnosti izpusta fekalij v okolje ni bilo. Na inšpektoratu za okolje in prostor so kljub temu sprožili inšpekcijski postopek.

Počena kanalizacijska cev povezuje štiri koprska naselja in del Izole, speljana pa je skozi betonsko konstrukcijo (kineto), zato po zagotovilih Darsa, ki upravlja območje, ni nevarnosti, da bi prišlo do izpustov v reko Badaševico ali morje. Popravilo izvajajo prek prevezave poškodovane cevi v vzporedni opuščeni kanal. V Darsu so poudarili, da je bil projekt zelo zahteven, saj gre za glavni koprski kolektor z velikimi dimenzijami in pretočnimi količinami, ki ne dopuščajo prečrpavanja.

Na koprski občini in Marjetici so sicer Dars na napake pri gradnji kinete, ki utegnejo povzročiti poškodbe na kanalizacijskem sistemu, opozarjali že v preteklosti.