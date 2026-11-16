Dars naj bi kljub opozorilom na fiktivni račun nakazal 1,8 milijona evrov

Na Darsu naj bi konec oktobra prejeli elektronsko pošto, katere posledica je bilo nakazilo 1,808 milijona evrov na fiktiven račun, poroča RTV Slovenija, ki se sklicuje na svoje vire.

Pošiljatelj se je v sporočilu predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag in družbi za avtoceste navedel nov bančni račun. Strabag je največje gradbeno podjetje v Avstriji, s katerim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi.

Pet plačil v skupni vrednosti 2 milijona in 567 tisoč evrov

Kot še navaja RTV Slovenija, naj bi pristojne službe na Darsu finančno službo pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo in poskus spletne prevare, znan kot phishing. A je finančna služba, domnevno brez potrdila finančnega direktorja, na novi račun med 2. in 6. novembrom izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,567 milijona evrov.

Ko so na Darsu ugotovili napako, so prekinili dve nakazili, niso pa uspeli zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,808 milijona evrov. Ta znesek je pristal na fiktivnem bančnem računu v tujini, Dars naj denarja ne bi dobil nazaj.

Na Darsu zadeve ne komentirajo

Sporna nakazila so na RTV Slovenija našli v Erarju. Kot prejemnik denarja je navedeno podjetje Strabag, a matična številka in bančni račun podjetja nista zabeležena. Na isti dan, ko so opravili prvo sporno nakazilo, je sicer Dars avstrijskemu gradbincu denar nakazal tudi na pravi račun.

V družbi za avtoceste so za RTV Slovenija le skopo pojasnili, da se v tej fazi ne morejo opredeljevati do okoliščin in narave dogodka, saj da pristojni organi še preverjajo dejansko stanje.

Policija je sicer potrdila, da zaradi suma storitve kaznivega dejanja vodi predkazenski postopek in da bo o ugotovitvah obvestila državno tožilstvo.