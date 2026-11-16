  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Video
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Podkasti

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Dars naj bi kljub opozorilom na fiktivni račun nakazal 1,8 milijona evrov

    Denar je pristal na fiktivnem bančnem računu v tujini, Dars naj ga ne bi dobil nazaj. Policija preverja okoliščine zaradi suma storitve kaznivega dejanja.
    FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    FOTO: Dejan Javornik
    R. I.
    16. 11. 2026 | 19:09
    16. 11. 2026 | 20:21
    2:29
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Na Darsu naj bi konec oktobra prejeli elektronsko pošto, katere posledica je bilo nakazilo 1,808 milijona evrov na fiktiven račun, poroča RTV Slovenija, ki se sklicuje na svoje vire.

    image_alt
    Menjava na vrhu Darsa: vodenje prevzel Peter Drobež

    Pošiljatelj se je v sporočilu predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag in družbi za avtoceste navedel nov bančni račun. Strabag je največje gradbeno podjetje v Avstriji, s katerim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi.

    Pet plačil v skupni vrednosti 2 milijona in 567 tisoč evrov

    Kot še navaja RTV Slovenija, naj bi pristojne službe na Darsu finančno službo pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo in poskus spletne prevare, znan kot phishing. A je finančna služba, domnevno brez potrdila finančnega direktorja, na novi račun med 2. in 6. novembrom izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,567 milijona evrov.

    Ko so na Darsu ugotovili napako, so prekinili dve nakazili, niso pa uspeli zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,808 milijona evrov. Ta znesek je pristal na fiktivnem bančnem računu v tujini, Dars naj denarja ne bi dobil nazaj.

    Na Darsu zadeve ne komentirajo

    Sporna nakazila so na RTV Slovenija našli v Erarju. Kot prejemnik denarja je navedeno podjetje Strabag, a matična številka in bančni račun podjetja nista zabeležena. Na isti dan, ko so opravili prvo sporno nakazilo, je sicer Dars avstrijskemu gradbincu denar nakazal tudi na pravi račun.

    V družbi za avtoceste so za RTV Slovenija le skopo pojasnili, da se v tej fazi ne morejo opredeljevati do okoliščin in narave dogodka, saj da pristojni organi še preverjajo dejansko stanje.

    Policija je sicer potrdila, da zaradi suma storitve kaznivega dejanja vodi predkazenski postopek in da bo o ugotovitvah obvestila državno tožilstvo. 

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Šest županov z izjemno velikim padcem podpore

    V Bohinju je Jože Sodja zbral skoraj polovico manj glasov kot njegov tekmec, v Kobaridu in Hrastniku pa sta dosedanja župana daleč od zmag iz leta 2022.
    Pija Kapitanovič 16. 11. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lokalne volitve

    Rakovec izgubil, Černe in Irena Dolenc v drugi krog

    Drugi krog in zelo tesen izid so napovedovale že javnomnenjske raziskave.
    15. 11. 2026 | 19:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kdo vodi v vaši občini? Preverite aktualne volilne rezultate

    Izberite občino in spremljajte razmerje med kandidati ter sprotno spreminjanje volilnih izidov.
    15. 11. 2026 | 22:42
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Lokalne volitve

    Hud poraz Resnice v Kranju, tudi Demokrati in Svoboda ne bodo pekli tort

    SDS je število svetniških mest povečala za 84 in jih ima tako zdaj 667.
    Anja Intihar 16. 11. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Delo 9. 11. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko na mizo postavimo nekaj posebnega: gurmanski navdih za praznične dni

    Prazniki so čas, ko si radi privoščimo nekaj več. Nekaj posebnega, drugačnega, morda tudi malce razkošnega.
    16. 11. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    V Ljubljano prihajajo filmske legende

    Umetniški mozaik slovenske prestolnice bo ob jubilejni, 10. izvedbi Zimskega festivala bogatejši za dva izjemna koncertna večera.
    Promo Delo 12. 11. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Iz majhne delavnice je zrasel velikan, ki posluje v več kot 60 državah

    V sodobnem okolju je mednarodno poslovanje eden najpomembnejših dejavnikov rasti in konkurenčnosti podjetij.
    Promo Delo 16. 11. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    RLS: V zadnjem letu in pol je rast eksplodirala

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2023 je Delova zvezda postalo podjetje RLS Merilna tehnika.
    Milka Bizovičar 16. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    10 let Delovih podjetniških zvezd

    Unichem: Od Vrhnike do Latinske Amerike in Afrike, zdaj pa še v Azijo

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2025 je zvezda v kategoriji MSP postal Unichem.
    Marjana Kristan Fazarinc 14. 11. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2018

    Polycom: Z največjim poslom v zgodovini vstopajo v novo poglavje

    Ob desetem izboru Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2018 je Delova zvezda postalo podjetje Polycom.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniška zvezda 2019

    Intra Lighting: Smo samozavestnejši pri inovacijah in pri pristopu do trga

    V luči desetega izbora Delove podjetniške zvezde predstavljamo poslovno pot nekdanjih zmagovalcev. Leta 2019 je Delova zvezda postalo podjetje Intra Lighting.
    Milka Bizovičar 12. 11. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Več iz teme

    DarsSlovenijagoljufijapolicijastrabagphishingSpletna prevara

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Slovenci po potrditev drugega mesta, znana enajsterica

    Naša nogometna reprezentance bo danes v Skopju proti Severni Makedoniji odigrala zadnjo letošnjo tekmo v skupini B1 v ligi narodov.
    Miha Šimnovec 16. 11. 2026 | 20:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Eksplozija

    Obtoženca so izdale sledi DNK na bombi

    Luka Jemec sodišča ni prepričal niti z alibijem. Obsodili so ga na enotno zaporno kazen treh let.
    Aleksander Brudar 16. 11. 2026 | 20:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Širitev EU

    Nova evropska politika Beograda ostaja uganka

    Pred bruseljskim občinstvom je prvič javno nastopil predstavnik Študentske liste, ki bo sestavila novo oblast v Srbiji.
    Peter Žerjavič 16. 11. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški selektor s prstom pokazal na določene skakalke

    Nemški selektor zahteva zaostritev pravil o telesni teži, saj naj bi kombinacija majhne telesne višine in izjemno nizke teže postajala vse bolj odločilna.
    Miha Šimnovec 16. 11. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Presenečenji v Mariboru kot popotnica za končni izbor

    Končna razvrstitev županskih kandidatov precej drugačna od napovedi javnomnenjskih anket.
    Tomica Šuljić 16. 11. 2026 | 19:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Širitev EU

    Nova evropska politika Beograda ostaja uganka

    Pred bruseljskim občinstvom je prvič javno nastopil predstavnik Študentske liste, ki bo sestavila novo oblast v Srbiji.
    Peter Žerjavič 16. 11. 2026 | 19:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nemški selektor s prstom pokazal na določene skakalke

    Nemški selektor zahteva zaostritev pravil o telesni teži, saj naj bi kombinacija majhne telesne višine in izjemno nizke teže postajala vse bolj odločilna.
    Miha Šimnovec 16. 11. 2026 | 19:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Presenečenji v Mariboru kot popotnica za končni izbor

    Končna razvrstitev županskih kandidatov precej drugačna od napovedi javnomnenjskih anket.
    Tomica Šuljić 16. 11. 2026 | 19:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V raziskave vložili 16 milijard dolarjev. Kaj razvijajo?

    PMI je doslej v raziskave in razvoj vložil več kot 16 milijard dolarjev, s čimer potrjuje dolgoročno zavezanost znanju in sodobnim poslovnim rešitvam.
    Promo Delo 29. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRIHODNOST

    Je to res mogoče? To je scenarij za leto 2028

    Umetna inteligenca bo lahko prevzela številna opravila, predvidevala težave in zaposlenim olajšala delo. Kaj pa bo podjetje potrebovalo, da bo to delovalo?
    16. 11. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

    Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
    Promo Delo 11. 11. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Jug Slovenije – raj za posel?

    Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo.
    Promo Delo 10. 11. 2026 | 07:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PODATKI

    Vaši podatki so morda v Frankfurtu, ali pa precej dlje. Kdo vse dostopa do njih?

    Naši podatki so razpršeni po številnih strežnikih, ki so lahko tudi na drugem koncu sveta. Pa sploh vemo, kdo jih hrani in zakaj je pomembno, kje se nahajajo?
    16. 11. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce.
    10. 11. 2026 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj bo z družino, če nenadoma ostane brez enega prihodka?

    Dober odnos z zaposlenimi med drugim gradimo z odločitvami, ki upoštevajo njihovo življenje zunaj službe.
    Promo Delo 16. 11. 2026 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V sosednji državi uvedli nov način preverjanja kupcev

    BAT je na vseh prodajnih mestih verige iNovine uvedel inovativno tehnologijo preverjanja polnoletnosti kupcev.
    Promo Delo 28. 10. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    Vredno branja

    Slovenske železnice prejele nagrado za najboljšo novost na svetu

    S povezovanjem vlakov, avtobusov in drugih prevozov Slovenske železnice širijo možnosti za trajnostno mobilnost potnikov.
    Promo Delo 30. 10. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Next
    PLATFORMA

    Hrvati razvili nekaj, kar uporablja že skoraj dva milijona ljudi

    Aircash na Hrvaškem gradi evropsko finančno platformo, številke pa potrjujejo, da rast, ki jo dosegamo, ni le hitra, temveč tudi finančno vzdržna.
    Promo Delo 3. 11. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Milijoni izdelkov, stotine trgovcev in nov način spletne prodaje

    Kupci danes pričakujejo, da bodo na spletu našli vse, kar potrebujejo. Od oblačil in pohištva do tehnologije, gospodinjskih pripomočkov in drugih izdelkov.
    16. 11. 2026 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Vzdržljivost prepogljivega telefona: kaj preveri proizvajalec in kaj kupec

    Pri prepogljivem telefonu se poleg zmogljivosti in kamere zastavi vprašanje: bosta upogljiv zaslon in tečaj zdržala leta vsakodnevnega odpiranja in zapiranja?
    Promo Delo 16. 11. 2026 | 13:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo