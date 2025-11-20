So ceste pripravljene na sneg?

Vremenoslovci za danes in prihodnja dva dneva napovedujejo rahlo sneženje. Snežne razmere lahko zapletejo tudi vožnjo po cestah, sploh če se vozniki nanjo podajo z neustreznimi pnevmatikami. Zaradi teh so pogosti zdrsi in zastoji na avtocestah. V Darsu poudarjajo, da so v zimsko sezono vstopili pripravljeni.

Nova sezona zimske službe se je začela 15. novembra, ko je z zimskimi pnevmatikami treba opremiti tudi avtomobile, in bo trajala do 15. marca. V Darsu zatrjujejo, da so vanjo vstopili pripravljeni s 490 sodelavci, skoraj 200 plužnimi in posipalnimi vozili ter 21.900 tonami soli in 485.000 litri raztopine kalcijevega klorida.

Zimska služba Darsa bo tudi letos za vzdrževanje 625 kilometrov avtocest in hitrih cest ter pripadajočih priključkov in razcepov uporabila tako imenovano tekoče soljenje – preventivno obdelavo cestišč s 23-odstotno raztopino natrijevega klorida. Ta pristop zmanjšuje porabo soli za približno 25 odstotkov, obenem pa učinkovito preprečuje nastanek poledice in je prijaznejši do okolja, pojasnjujejo v Darsu.

Na vprašanje, kako uporabljajo tehnologijo v zimski službi, v Darsu odgovarjajo, da lahko s sistemi za nadzor posipanja in spremljanje stanja cestišč operaterji in vzdrževalci natančneje določijo, kje, kdaj in koliko posipnega materiala je treba uporabiti: »S tem zagotavljamo večjo učinkovitost, manjši vpliv na okolje in večjo prometno varnost.«

V Darsu pri tem pozivajo voznike, da morajo imeti nameščene zimske pnevmatike, ne pa letnih, kot se žal pogosto zgodi: »Le ustrezne pnevmatike zagotavljajo oprijem, krajšo zavorno pot in varno vožnjo v zimskih razmerah. Na pot se je priporočljivo odpraviti pred napovedanim sneženjem ali pa počakati, da plužne ekipe očistijo glavne prometne smeri. Pravočasna priprava vozila pomaga preprečiti zdrse, nesreče in nepotrebne zastoje.«

Svetujejo tudi enakomerno vožnjo, postopno zaviranje, ohranjanje varnostne razdalje, prepovedano je prehitevanje plužnih vozil: »Pred vsako vožnjo očistite vsa stekla in odstranite sneg z vozila. V avtomobilu naj bodo tudi rokavice, strgalo za led, lopata, odeja in napolnjen rezervoar za gorivo – vse, kar vam lahko pomaga ob morebitnem zastoju.«