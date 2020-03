Dars znova o usposobljenosti izvajalcev 

Z novo oblastjo še hitreje do ceste

FOTO: Tadej Regent/Delo

Odkupili vse objekte, predvidene za rušenje

Slovenj Gradec – Čeprav je Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os izdajo gradbenega dovoljenja za začetek del na trasi tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem na območju Gaberk v občini Šoštanj označila za »zgodovinsko pomemben akt«, na Koroškem ni čutiti posebne evforije. Za to so krivi zapleti pri izbiri izvajalca del, ki jim še ni videti konca.Državna revizijska komisija je pritrdila dvema zahtevkoma za revizijo in razveljavila odločitev Darsa, ki prijaviteljema (eden je Strabag, drugi pa skupni ponudniki Markomark Nival, Garnol in Hering) ni priznal usposobljenosti za sodelovanje na razpisu. »Odločitev glede tretje pritožbe še čakamo in jo pričakujemo v tem mesecu,« so sporočili z Darsa. Sledila bo ponovna odločitev glede usposobljenosti izvajalcev in šele po pravnomočni odločitvi o tem bo Dars lahko pristopil k drugi fazi razpisa, to je predložitvi ponudb, kjer bo o izbiri izvajalca odločala cena.Predsednik odbora za gradnjo tretje razvojne osi na Koroškemje povedal, da so zaplete pri izbiri izvajalca del pričakovali. Gre za sistemski problem, ki bi ga po njegovem morali v državi čim prej rešiti, da ne bi nastajale zamude pri izvedbi projektov.»Žal bo ta neljuba slovenska birokracija počakala na novo oblast, od katere pričakujemo, da bo nadaljevala projekt tretje razvojne osi v smeri čimprejšnje zgraditve,« je v sporočilu za javnost zapisalv imenu Mladinske iniciative za tretjo razvojno os. Matic Tasič upa, da nove oblasti ne bo treba na novo prepričevati v naložbo, pač pa da jo bodo z njeno pomočjo še hitreje realizirali vse do meje z Avstrijo, kjer še ni umeščena v prostor.Na odseku Gaberk so dela brez DDV vredna 13,2 milijona evrov in predvidevajo gradnjo nadvoza, deviacije več cest in poti, dveh krožišč in enega križišča ter komunalne infrastrukture. Gradbeno dovoljenje za začetek del na območju Gaberk še ni pravnomočno. To bo postalo, če v tridesetih dneh od prejema odločbe stranke v postopku ne bodo sprožile upravnega spora na upravnem sodišču.Kot je znano, se za posel poteguje šest prijaviteljev. Dvema (Pomgradu z Gorenjsko gradbeno družbo ter Kolektorju CPG, skupaj z CGP Novo mesto in VOC Celje) je Dars priznal sposobnost sodelovanja.Na 17,5 kilometra dolgem odseku tretje osi med Velenjem in Slovenj Gradcem, ki bo brez davka stala okoli 675 milijonov evrov, je Dars odkupil 59 odstotkov potrebnih zemljišč in vseh štirinajst objektov, predvidenih za rušenje. Za odsek nove prometnice med Slovenj Gradcem in Holmcem pa je še vedno v pripravi državni prostorski načrt.