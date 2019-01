Davčni odtegljaji pri pokojnini

13,5

odstotka pokojnine je visoka pokojninska olajšava

Ljubljana – Letos se ne bo spremenila meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije glavni izplačevalec, so objavili na spletni strani Zpiza. Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin, višjih od 1095 evrov, z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.Prejemniki pokojnin, ki so rezidenti Republike Slovenije, imajo pravico do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine. Vsi zavezanci za dohodnino, ki so rezidenti Slovenije, so, pod pogojem da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana, upravičeni do splošne olajšave. Od 1. januarja 2019 ta na letni ravni znaša 3302,70 evra.Iz prikaza obračuna akontacije dohodnine od 1200 evrov visoke pokojnine izhaja, da ob upoštevanju splošne olajšave v višini 275,22 evra, obračunane akontacije po lestvici, pokojninske olajšave (omenjene 13,5-odstotne), plačane akontacije, ki v tem primeru znaša 14,16 evra, na koncu dobimo 1185,84 evra neto izplačane pokojnine.Seveda je položaj drugačen, če prejemniki niso rezidenti Republike Slovenije, ki pa se spet razlikuje: ali Slovenija z državami ima ali nima sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju.