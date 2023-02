Davek na prvo nepremičnino? Ne, hvala!

V nadaljevanju preberite:

Približno polovica vprašanih v anketi Mediane za Delo ocenjuje, da ima vlada dovolj politične moči za uvedbo nepremičninskega davka; ob tem pa velika večina - več kot 80 odstotkov vprašanih - nasprotuje obdavčitvi prve nepremičnine. Tudi pri davkih pa smo očitno razdeljeni na leve in desne, saj križanje odgovorov s političnimi preferencami anketiranih jasno kaže razliko med volivci vladnih in opozicijskih strank – volivci opozicije so precej manj naklonjeni obdavčitvam druge, tretje in vsake naslednje nepremičnine kot volivci vladajočih strank. Veliki apetiti vseh strani in reformni načrti koalicije bodo terjali spremembe na področju davkov. Katere?